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Агроном «Ахмат-Арены»: «„Динамо“ может сыграть в мае на „ВТБ-Арене“»

вчера, 18:06

Главный инженер грозненской «Ахмат-Арены» Лом-Али Астемиров прокомментировал скандальную ситуацию с газоном на стадионе «ВТБ Арена». На арене запланирована замена газона. Москвичи планируют сыграть на стадионе в мае этого года.

Все зависит от того, как они собираются производить этот процесс, какие задачи стоят перед агрономами стадиона «Динамо». Если они собираются заменить только газон, растительную часть, то ничего сверхординарного здесь нет, на то, чтобы газон прижился, уходит приблизительно два месяца. Если же они собираются заменить подогрев поля, то это уже совсем другая технология, которая может занять больше времени. Очень большое влияние оказывают погодные условия. Сейчас в Москве такая погода... Сегодня может быть хорошо, а завтра может пойти дождь. Предугадать сложно. Вот у нас сейчас благоприятные условия, а в столице - не могу сказать. Если погода позволит - то реально уложиться и в меньшие сроки. 

Всё о скандале вокруг нового стадиона "Динамо"

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Все комментарии
FROBI
FROBI
   71 / 1081
сегодня в 08:15
Тут не агроном должен комментировать, а экономист - по методике распила.
Морозовский
Морозовский
   7 / 1081
вчера в 20:23
ЖУЛЬЁ!!! Погода им виновата!
ДАША Д
ДАША Д
   239 / 1081
вчера в 18:25
Агроном всегда скажет, что можно.
VV V
VV V
   251 / 1081
вчера в 18:20
Вот что значит государственная структура ВТБ......больше половины откатили, распилили, просто украли, приписали и глупо профукали.....почти, как в Зените...., но в Зените другие объёмы (ну очень большие) денежных знаков от щедрой России !
Doktor S
Doktor S
   266 / 1081
вчера в 18:11
Столько денег вбухали и стадион без поля.
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