Агроном «Ахмат-Арены»: «„Динамо“ может сыграть в мае на „ВТБ-Арене“»

Главный инженер грозненской «Ахмат-Арены» Лом-Али Астемиров прокомментировал скандальную ситуацию с газоном на стадионе «ВТБ Арена». На арене запланирована замена газона. Москвичи планируют сыграть на стадионе в мае этого года.

Все зависит от того, как они собираются производить этот процесс, какие задачи стоят перед агрономами стадиона «Динамо». Если они собираются заменить только газон, растительную часть, то ничего сверхординарного здесь нет, на то, чтобы газон прижился, уходит приблизительно два месяца. Если же они собираются заменить подогрев поля, то это уже совсем другая технология, которая может занять больше времени. Очень большое влияние оказывают погодные условия. Сейчас в Москве такая погода... Сегодня может быть хорошо, а завтра может пойти дождь. Предугадать сложно. Вот у нас сейчас благоприятные условия, а в столице - не могу сказать. Если погода позволит - то реально уложиться и в меньшие сроки.