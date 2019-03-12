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Степашин: «Кредит доверия к Хохлову зависит от него самого»

вчера, 21:25

Член попечительского совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Сергей Степашин рассказал о задачах московского «Динамо» на этот сезон.

Кредит доверия к Дмитрию Хохлову зависит от него самого. Нужно хорошо закончить и занять место не ниже шестого. Все ресурсы, шансы и возможности для этого есть, даже у сегодняшнего состава «Динамо». Да, было несколько нелепых проигранных матчей, да и со «Спартаком» по большому счету во втором тайме должны были выигрывать.

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Все комментарии
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   18 / 1090
сегодня в 01:39
Если Степашины влезли в футбол, то они его угробят.
1 команда
1 команда
   109 / 1090
вчера в 22:25
Когда будет кредит доверия к Степашину?
stanichnik
stanichnik
   345 / 1090
вчера в 22:21
Возникает два вопроса:
С каких это пор судьбу ГТ определяет Степашин?
И надо ли понимать, что любое место ниже шестого после завершения чемпионата будет означать отставку Хохлова?
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