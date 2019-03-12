Степашин: «Кредит доверия к Хохлову зависит от него самого»

Член попечительского совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества ( ВФСО ) «Динамо» Сергей Степашин рассказал о задачах московского «Динамо» на этот сезон.

Кредит доверия к Дмитрию Хохлову зависит от него самого. Нужно хорошо закончить и занять место не ниже шестого. Все ресурсы, шансы и возможности для этого есть, даже у сегодняшнего состава «Динамо». Да, было несколько нелепых проигранных матчей, да и со «Спартаком» по большому счету во втором тайме должны были выигрывать.