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Стадион тульского «Арсенала» допущен к проведению матчей РПЛ

вчера, 19:29

Пресс-служба РПЛ сообщила, что стадион тульского «Арсенала» вновь допущен к проведению матчей чемпионата России.

Комиссия Российской футбольной Премьер-Лиги 11 марта 2019 года допустила футбольное поле стадиона «Арсенал» (г. Тула) к проведению матчей Премьер-Лиги.

Напомним, что туляки начали вторую часть сезона в Грозном из-за проблем с газоном на домашнем стадионе.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   30 / 1076
вчера в 20:57
Ну дак Енисей да Урал приезжают, они ребята неприхотливые, не чета конюшне...
beefs
beefs
   204 / 1076
вчера в 20:45
Наконец то..
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил makkie
   3 / 1076
вчера в 20:41
Главное коней успели в Грозном прихлопнуть :)
А свиней в их логове прихлопнули :)
kotmyshka
kotmyshka
   239 / 1076
вчера в 20:24
Весна пришла и снег растаял...
Sergey Z
Sergey Z
   238 / 1076
вчера в 20:16
Удачи тулякам!!!
Михаил Славнов
Михаил Славнов ответил EAGuar As
   17 / 1076
вчера в 20:11
Замечательно . Удачи Арсеналу . Аленичев в Туле начинал , ему у нас и отставку принять приятней будет .
Вот это будет приятным футболом.
EAGuar As
EAGuar As ответил 1 команда
   75 / 1076
вчера в 20:08
Снег не растаял , но со снежным грибком бороться научились .
EAGuar As
EAGuar As
   75 / 1076
вчера в 20:06
Замечательно .
Удачи Арсеналу .
Аленичев в Туле начинал , ему у нас и отставку принять приятней будет .
Аксинья
Аксинья
   73 / 1076
вчера в 20:05
Поторопились, у Арсенала вроде на чужих полях лучше получается...
makkie
makkie
   36 / 1076
вчера в 20:04
Главное коней успели в Грозном прихлопнуть :)
ДАША Д
ДАША Д
   207 / 1076
вчера в 19:35
Это хорошая новость.
1 команда
1 команда
   111 / 1076
вчера в 19:30
Неужели снег сам растаял?
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