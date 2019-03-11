Стадион тульского «Арсенала» допущен к проведению матчей РПЛ

Пресс-служба РПЛ сообщила, что стадион тульского «Арсенала» вновь допущен к проведению матчей чемпионата России.
Комиссия Российской футбольной Премьер-Лиги 11 марта 2019 года допустила футбольное поле стадиона «Арсенал» (г. Тула) к проведению матчей Премьер-Лиги.
Напомним, что туляки начали вторую часть сезона в Грозном из-за проблем с газоном на домашнем стадионе.
Удачи Арсеналу .
Аленичев в Туле начинал , ему у нас и отставку принять приятней будет .
Удачи Арсеналу .
Аленичев в Туле начинал , ему у нас и отставку принять приятней будет .