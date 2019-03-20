«Динамо» может сыграть на «ВТБ-Арене» в мае

вчера, 17:06

У «Динамо» ещё есть шанс сыграть на своём новом стадионе «ВТБ Арена» в нынешнем сезоне.

Сообщается, что в ближайшее время на арене начнётся укладка нового газона. Если всё пройдёт хорошо, клуб проведёт майские матчи в Петровском парке.

В мае клубу предстоит сыграть на своём поле с «Ростовом» (10 мая) и «Арсеналом» (26 мая). Ранее стало известно, что «Локомотив» хотел бы сыграть с «Динамо» на новом стадионе в этом сезоне.

Всё о скандале вокруг нового стадиона "Динамо"