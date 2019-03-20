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«Динамо» может сыграть на «ВТБ-Арене» в мае

вчера, 17:06

У «Динамо» ещё есть шанс сыграть на своём новом стадионе «ВТБ Арена» в нынешнем сезоне.

Сообщается, что в ближайшее время на арене начнётся укладка нового газона. Если всё пройдёт хорошо, клуб проведёт майские матчи в Петровском парке.

В мае клубу предстоит сыграть на своём поле с «Ростовом» (10 мая) и «Арсеналом» (26 мая). Ранее стало известно, что «Локомотив» хотел бы сыграть с «Динамо» на новом стадионе в этом сезоне.

Всё о скандале вокруг нового стадиона "Динамо"

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Все комментарии
Sergey Z
Sergey Z
   274 / 1081
вчера в 21:43
Пока деньги не отмоют, Динамо, на своём стадионе не сыграет.
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс
   258 / 1081
вчера в 21:23
В мае какого года?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   43 / 1081
вчера в 21:05
А хотели матчем- открытием сделать супердерби местного разлива. А оно вообще не судьба, все разворовано...
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   140 / 1081
вчера в 20:10
На своей арене в мае,значит будут маяться!
shur
shur
   329 / 1081
вчера в 19:07
...лучше бы и не начинали,с такой игрой только на гаревых выступать!!!
cska plus
cska plus
   13 / 1081
вчера в 18:45
Жаль если в этом сезоне не сыграют.
4RT
4RT
   348 / 1081
вчера в 18:37
Зэков сгоните кочки утаптывать.Кокоша с Машашей помогут и подскажут
time out
time out
   61 / 1081
вчера в 18:34
К маю таджики газон постелят, а потом выяснится, что не той стороной положили)))
Брулин
Брулин
   47 / 1081
вчера в 18:22
Да уже всё равно всем. Открывайте его для себя. Болельщиков вы своих уже кинули и не хватило ума даже принести извинения.
мяч квадратный
мяч квадратный
   415 / 1081
вчера в 18:07
Таджики газон уложат в срок.
beefs
beefs
   284 / 1081
вчера в 17:54
Весна, сейчас новый газон прорастет, посадите бурьян...
drug01
drug01
   102 / 1081
вчера в 17:40
Долго ожидать!!!
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1081
вчера в 17:36
    shlomo
    shlomo
       99 / 1081
    вчера в 17:27
    Дай Бог, дай Бог ...и три раза тфу-тфу через левое плечо.....а то уже один раз пролетели.
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok ответил Гоша Тамбовский
       58 / 1081
    вчера в 17:26
    Стадион Динамо еще не допилили.
    Самый грандиозный распил был в Питере, ведь не случайно в России правит питерская опг
    ДАША Д
    ДАША Д
       239 / 1081
    вчера в 17:23
    А может и не сыграть.
    Alex-96
    Alex-96
       584 / 1081
    вчера в 17:22
    Пусть двигают до 30-го тура с Арсеналом, чтобы на новом стадионе завоевать долгожданную путевку в ФНЛ!
    particular
    particular
       5 / 1081
    вчера в 17:15
    Может... Вероятно... Скорее всего...
    Вереница заявлений без оптимистичного завершения...
    Всё равно, что иметь авто, но в магазин ездить на такси..:))
    Одержимый хряк
    Одержимый хряк
       347 / 1081
    вчера в 17:13
    Какого года?
    Hypnoz
    Hypnoz
       299 / 1081
    вчера в 17:08
    Зачем этой команде стадион ? Судя по количеству болельщиков, им с гинеровцами, хватило бы одного на двоих !
    Гоша Тамбовский
    Гоша Тамбовский
       819 / 1081
    вчера в 17:07
    Стадион Динамо еще не допилили.
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