Аршавин: «Скорее всего, сборная России будет ждать шанса в контратаках»

Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о предстоящем матче российской команды против Бельгии в рамках отборочного этапа Евро-2020.

По составу у бельгийцев примерно те же игроки, что были на чемпионате мира. Возможно, за исключением 2-3 футболистов. Думаю, уровень сборной Бельгии остаётся очень высоким. Скорее всего, наша команда будет играть от обороны и ждать своего шанса в контратаках.