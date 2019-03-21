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Аршавин: «Скорее всего, сборная России будет ждать шанса в контратаках»

вчера, 02:26
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о предстоящем матче российской команды против Бельгии в рамках отборочного этапа Евро-2020.

По составу у бельгийцев примерно те же игроки, что были на чемпионате мира. Возможно, за исключением 2-3 футболистов. Думаю, уровень сборной Бельгии остаётся очень высоким. Скорее всего, наша команда будет играть от обороны и ждать своего шанса в контратаках.

Напомним, нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку не поможет сборной Бельгии в матче с Россией.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский ответил Гавроша
   8 / 1015
сегодня в 08:52
    Гавроша
    Гавроша ответил Морозовский
       31 / 1015
    вчера в 19:16
    Главное, чтобы ты не нашёл здесь фашистской составляющей, как это ты обнаружил в видео, когда спартаковских детишек показывали, которых Зенитавцы и спартаковцы перед матчем на поле выводили.
      Палыч82
      Палыч82
         271 / 1015
      вчера в 13:29
      Чтобы играть на контратаках с бельгийской обороной, нужно иметь контратакующих игроков хотя бы среднего уровня... Только стандарты и деревенский футбол а-ля бей сильно по воротам авось рикошет возле штрафной соперника
      Морозовский
      Морозовский ответил Гавроша
         8 / 1015
      вчера в 10:16
      Поставим автобус, и может забьем.
      Главное, чтобы ты не нашёл здесь фашистской составляющей, как это ты обнаружил в видео, когда спартаковских детишек показывали, которых Зенитавцы и спартаковцы перед матчем на поле выводили.
      Doktor S
      Doktor S
         146 / 1015
      вчера в 08:22
      О чем это он?
      Гавроша
      Гавроша
         31 / 1015
      вчера в 07:44
      Поставим автобус, и может забьем.
      cska plus
      cska plus
         7 / 1015
      вчера в 05:50
      Уесли дадут такой шанс.
      ДАША Д
      ДАША Д
         192 / 1015
      вчера в 05:45
      Ставить будем автобус
      Каталонский_ногамяч
      Каталонский_ногамяч
         353 / 1015
      вчера в 04:12
      С конебомжами по другому и не сыграешь. На отбой и надейся на дубовое полено, вдруг снова выстрелит
      ЦCКА навсегда
      ЦCКА навсегда
         2 / 1015
      вчера в 03:33
      Естественно, по другому никак!
      STVA 1
      STVA 1
         64 / 1015
      вчера в 02:32
      В открытый футбол с Бельгией играть нельзя.
      parallels
      parallels
         3 / 1015
      вчера в 02:32
      а мы-то думали, что сборная будет давить бельгийцев всю игру 😂
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