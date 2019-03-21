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Бышовец: «Огорчает, что сборная потеряла важных игроков перед Бельгией»

вчера, 01:30
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от предстоящего матча российской команды против Бельгии в рамках отборочного этапа Евро-2020.

Был на тренировке команды в Новогорске перед вылетом в Брюссель. Удалось коротко пообщаться с Черчесовым. Могу сказать, что в сборной рабочая атмосфера. Единственное, что смущает, – потери важных игроков в лице Кутепова и Зобнина. Это огорчает и создаёт проблемы для тренеров. Но у команды есть внутренние резервы, чтобы сохранять оптимизм перед тяжёлой игрой с Бельгией. А опыт, полученный на ЧМ-2018, должен помочь в противостоянии со столь грозным соперником.

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Все комментарии
Юрниекс
Юрниекс
   144 / 1015
вчера в 13:43
Сравни потери.дурак старый Лукаку и нулевой Кутепов.Это наше счастье что Ку епов не играет.Зобнин- потеря.Не спорю.
djemStar
djemStar
   456 / 1015
вчера в 10:55
Важных? лол
FROBI
FROBI
   55 / 1015
вчера в 08:24
Бышовец насмешил. Рассуждает о Кутепове прям как о Рамосе )
Palex
Palex
   85 / 1015
вчера в 07:27
Особенно Кутепов очень важен. Азар хоть вздохнет свободно.
VIPded
VIPded
   484 / 1015
вчера в 07:25
Как по мне, так это усиление сборной...)))
Удачи России!
Caniggia
Caniggia
   29 / 1015
вчера в 06:07
Кого бы эта сборная имени упёртого чабана-автобусника ни потеряла или приобрела, результат один - просёр от Бельгии, возможно, крупный и позорный и полное отрицание тренерской вины чабана и его собственное восхваление и самодовольство. Думаю разница в 2 мяча - это лучшее чего мы можем добиться в этой игре. 2-0 или 3-1, Бельгия без особых усилий.
cska plus
cska plus
   7 / 1015
вчера в 03:24
Неужели Бышовец считает кутю важным игроком.
Kresi frok
Kresi frok
   260 / 1015
вчера в 03:10
Вряд ли от зомбина и кутяпкина что-то зависело в этой встрече. Ведь на этот раз пупкен не будет тянуть за уши расию, нам и так по карману ударил ЧМ, всей страной тянули сборную к великим продажным победам.
CHIPnBASS
CHIPnBASS
   372 / 1015
вчера в 01:38
Бышовец везде успевает. Все-то с ним общаются, все-то советуются.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   46 / 1015
вчера в 01:37
Без них сборная только сильней.
mangoх12
mangoх12
   20 / 1015
вчера в 01:31
только для Толика Кутепов основной))
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