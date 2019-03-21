Бышовец: «Огорчает, что сборная потеряла важных игроков перед Бельгией»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от предстоящего матча российской команды против Бельгии в рамках отборочного этапа Евро-2020.

Был на тренировке команды в Новогорске перед вылетом в Брюссель. Удалось коротко пообщаться с Черчесовым. Могу сказать, что в сборной рабочая атмосфера. Единственное, что смущает, – потери важных игроков в лице Кутепова и Зобнина. Это огорчает и создаёт проблемы для тренеров. Но у команды есть внутренние резервы, чтобы сохранять оптимизм перед тяжёлой игрой с Бельгией. А опыт, полученный на ЧМ -2018, должен помочь в противостоянии со столь грозным соперником.