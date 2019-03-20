ГлавнаяНовости

Талалаев: «Я бы сыграл против Бельгии в три центральных защитника»

вчера, 23:14
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия22:45 Не начался

Главный тренер «Пюника» Андрей Талалаев рассуждает о предстоящем матче сборной России в отборочном цикле чемпионата Европы-2020 против команды Бельгии.

Сборной России в Брюсселе нужно играть сбалансировано, обязательно контратаковать. Отсутствие Кутепова и Зобнина? Лично я бы сыграл против Бельгии в три центральных защитника. В опорной зоне не обойтись без Газинского, Черышева, Кузяева и Головина. Кто лучше сыграет в нападении? Дзюба и Смолов. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Валерий Газзаев: «Глушаков играет в силу своих возможностей»
Сегодня, 09:14 Комментарии1
Валерий Газзаев: «Натурализация - это здоровая и сильная конкуренция»
Сегодня, 09:09 Комментарии5
Аршавин: «В сборной Казахстана есть качественные игроки»
Сегодня, 08:52 Комментарии4
Адвокат: «Возглавил сборную России из-за денег»
Сегодня, 08:47 Комментарии13
Мирзоян: «Будет прекрасно, если мы не проиграем бельгийцам»
Сегодня, 08:34 Комментарии2
Борис Игнатьев: «Наступает очень важный момент для сборной России»
Сегодня, 08:27 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Сетка между ног
Сетка между ног ответил 25процентный клоун
   76 / 1081
сегодня в 09:22
Пусть пинает мячиком в Батшуайи после 8го гола Дырнёву/Дырерме
legen1989
legen1989
сегодня в 09:02
Талалаев, видимо, того же уровня Эксперт, что и Генич с Бубновым... эти эксперты прекрасно дополняют усатого, с ними не сразу видно какое он дно.
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   508 / 1081
сегодня в 08:23
Лучше в десять.
Kuprin
Kuprin
   197 / 1081
сегодня в 03:19
все умные когда не при делах
Caniggia
Caniggia
   40 / 1081
сегодня в 02:56
Чабан сыграет в свою любимую схему 9-1-0 или 10-0-0, как с Испанией на ЧМ и будет потом этим несказанно гордиться, пролетев 2-0 или 3-0 и доказывая всем, что это была единственная правильная тактика против сильнейшей команды в мире.
kotmyshka
kotmyshka
   198 / 1081
сегодня в 01:23
Нельзя Смолова выпускать против Бельгии... Он не может играть против сильных команд. Разве что против Казахстана, Кипра, Сан-Марино...
alexando1974
alexando1974
   814 / 1081
сегодня в 01:15
получил бы полную авоську мячей по флангам бы разорвали)
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1081
вчера в 23:34
Иди Пюником занимайся :) Вон как Тамбов попер без тебя!
Robbaggio
Robbaggio
   306 / 1081
вчера в 23:25
А зачем в опорной зоне сразу четверо игроков, тем более Черышев и Головин?
Colchoneros
Colchoneros
   145 / 1081
вчера в 23:22
И получил бы полную авоську мячей!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   23 / 1081
вчера в 23:22
А я бы в два.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   119 / 1081
вчера в 23:19
Дзюба и Смолов...)))
А то что лучший бомбардир - Чалов - делает голы, это по мнению данного великого "эксперта-теоретика" мелочи)))
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 1081
вчера в 23:19
в нападение только Дзюбу ,пускай ломает Адылвердов
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100