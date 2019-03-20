Талалаев: «Я бы сыграл против Бельгии в три центральных защитника»

Главный тренер «Пюника» Андрей Талалаев рассуждает о предстоящем матче сборной России в отборочном цикле чемпионата Европы-2020 против команды Бельгии.

Сборной России в Брюсселе нужно играть сбалансировано, обязательно контратаковать. Отсутствие Кутепова и Зобнина? Лично я бы сыграл против Бельгии в три центральных защитника. В опорной зоне не обойтись без Газинского, Черышева, Кузяева и Головина. Кто лучше сыграет в нападении? Дзюба и Смолов.