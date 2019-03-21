Д. Мальдини: «Мечтаю играть за сборную Италии, как мои дед и отец»

Полузащитник «Милана» Даниэль Мальдини прокомментировал свой первый вызов в сборную Италии до 18 лет. Даниэль является сыном и внуком легендарных игроков «Милана» Паоло и Чезаре Мальдини.

Я очень рад быть частью национальной команды [U-18]. Я хочу отдавать долг «Скуадре Адзурре», и моя мечта – однажды попасть в главную команду страны, как мои дед и отец.

Отец всегда помогал мне и давал советы. Он постоянно говорит мне о том, чтобы я не зазнавался и оставался скромным как на поле, так и за его пределами.

Моя позиция? Я играю в атаке как полузащитник или «десятка», нацеленная на ворота. Мои сильные стороны – игра с минимумом касаний, стандартные положения и умение читать игру раньше других.