ГлавнаяНовости

Д. Мальдини: «Мечтаю играть за сборную Италии, как мои дед и отец»

вчера, 06:48

Полузащитник «Милана» Даниэль Мальдини прокомментировал свой первый вызов в сборную Италии до 18 лет. Даниэль является сыном и внуком легендарных игроков «Милана» Паоло и Чезаре Мальдини.

Я очень рад быть частью национальной команды [U-18]. Я хочу отдавать долг «Скуадре Адзурре», и моя мечта – однажды попасть в главную команду страны, как мои дед и отец.

Отец всегда помогал мне и давал советы. Он постоянно говорит мне о том, чтобы я не зазнавался и оставался скромным как на поле, так и за его пределами.

Моя позиция? Я играю в атаке как полузащитник или «десятка», нацеленная на ворота. Мои сильные стороны – игра с минимумом касаний, стандартные положения и умение читать игру раньше других.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Дешам: «Однажды Зидан возглавит сборную Франции»
Сегодня, 19:11 Комментарии13
Руни: «Ван Гал - один из лучших тренеров в тактическом плане»
Сегодня, 18:36 Комментарии5
Льорис: «Без приобретений „Тоттенхэму“ будет сложно выйти на новый уровень»
Сегодня, 18:23 Комментарии6
Лукаку: «Ибрагимович многому меня научил»
Сегодня, 17:33 Комментарии8
Пирес: «„Арсеналу“ стоит попытаться подписать Бэйла»
Сегодня, 17:14 Комментарии10
Лизаразю: «Люди увидели бы другого Гризманна в „Барселоне“»
Сегодня, 16:52 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska plus
cska plus
   7 / 1015
вчера в 13:28
Молод ещё, всё впереди.
Знатог
Знатог
   185 / 1015
вчера в 07:11
Трудовые династии на предприятии приветствуется. Резюме принято к рассмотрению.
ДСА
ДСА
   191 / 1015
вчера в 07:05
Уважаемая династия игроков.
edubokom
edubokom
   789 / 1015
вчера в 06:52
Я читаю игру раньше других. И ещё я скромный и не зазнаюсь
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100