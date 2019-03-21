Слуцкий: «Эдегор заслуживает играть на другом уровне»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий похвалил полузащитника команды Мартина Эдегора, права на которого принадлежат «Реалу».
Я хотел бы продолжить работать с ним, но это практически невозможно. Им интересуется «Аякс»? Это большой клуб, а сейчас даже больше (намек на недавнее противостояние команд в 1/8 финала Лиги чемпионов), чем «Реал»!
Я точно не знаю, какой клуб подойдет для Мартина, но он на 100% готов к другому уровню. Может, он будет играть за «Реал» в следующем сезоне, кто знает? Если «Аякс» заинтересован в нем, то это хорошая альтернатива. Эдегору также подошли бы АПЛ и Бундеслига. Он заслуживает и готов играть на другом уровне.
Как был на пятом,так и стоит.
А где же рука мастера?
А где же,спрашиваю я вас,ноги помощников?
Как был на пятом,так и стоит.
А где же рука мастера?
А где же,спрашиваю я вас,ноги помощников?
Наверное Вы своему шефу каждый раз говорите: "Наше предприятие 73о по сравнению с конкурентом, потому что...")))
Наверное Вы своему шефу каждый раз говорите: "Наше предприятие 73о по сравнению с конкурентом, потому что...")))
ЭД 2018/2019: Слуцкий - Витесс не уровень Эдегора
Человек ненавидит свои команды
ЭД 2018/2019: Слуцкий - Витесс не уровень Эдегора
Человек ненавидит свои команды