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Слуцкий: «Эдегор заслуживает играть на другом уровне»

вчера, 14:15

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий похвалил полузащитника команды Мартина Эдегора, права на которого принадлежат «Реалу». 

Я хотел бы продолжить работать с ним, но это практически невозможно. Им интересуется «Аякс»? Это большой клуб, а сейчас даже больше (намек на недавнее противостояние команд в 1/8 финала Лиги чемпионов), чем «Реал»! 

Я точно не знаю, какой клуб подойдет для Мартина, но он на 100% готов к другому уровню. Может, он будет играть за «Реал» в следующем сезоне, кто знает? Если «Аякс» заинтересован в нем, то это хорошая альтернатива. Эдегору также подошли бы АПЛ и Бундеслига. Он заслуживает и готов играть на другом уровне.

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Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   33 / 1015
вчера в 20:21
Просто поинтересовался,как там Витесс?
Как был на пятом,так и стоит.
А где же рука мастера?
А где же,спрашиваю я вас,ноги помощников?
Багров-брат
Багров-брат ответил Евгений Макрушин
   94 / 1015
вчера в 17:55
Аякс больше чем Реал???После этих слов понятно,что Слуцкий большой профи в футболе)))Пол состава Аякса спят и видят как они в Реале когда-нибудь будут играть....Реал заслуженно уступил им в ЛЧ,но сравнивать их масштабность некорректно....
А такое понятие, как дипломатический язык, Вам известно?...)))
Наверное Вы своему шефу каждый раз говорите: "Наше предприятие 73о по сравнению с конкурентом, потому что...")))
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   126 / 1015
вчера в 17:22
Аякс больше чем Реал???После этих слов понятно,что Слуцкий большой профи в футболе)))Пол состава Аякса спят и видят как они в Реале когда-нибудь будут играть....Реал заслуженно уступил им в ЛЧ,но сравнивать их масштабность некорректно....
Doktor S
Doktor S
   146 / 1015
вчера в 15:35
Не в Витессе же ему преуспевать.
STVA 1
STVA 1
   64 / 1015
вчера в 15:14
Леня знает)))
Сетка между ног
Сетка между ног
   21 / 1015
вчера в 15:11
Евро-2016: Слуцкий - мы Г
ЭД 2018/2019: Слуцкий - Витесс не уровень Эдегора
Человек ненавидит свои команды
Суеверный
Суеверный
   470 / 1015
вчера в 14:47
Учтем.
cska plus
cska plus
   7 / 1015
вчера в 14:22
Эдегора Реал оставит себе.
Kuprin
Kuprin
   160 / 1015
вчера в 14:17
Леня разбирается в игроках
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