Слуцкий: «Эдегор заслуживает играть на другом уровне»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий похвалил полузащитника команды Мартина Эдегора, права на которого принадлежат «Реалу».

Я хотел бы продолжить работать с ним, но это практически невозможно. Им интересуется «Аякс»? Это большой клуб, а сейчас даже больше (намек на недавнее противостояние команд в 1/8 финала Лиги чемпионов), чем «Реал»!