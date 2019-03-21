Маркизио рассказал о талантах Дибалы

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал о том, какими талантами обладает форвард «Ювентуса» Пауло Дибала. Напомним, что минувшим летом Маркизио сменил «Юве» на «Зенит».

У Пауло есть врожденный дар, мне жаль, что в последнее время он мало забивает.

«Юве» выиграет от того, если он будет нацелен на ворота. Я помню его первую игру за «Юве»: Суперкубок против «Лацио».

Я подошел к нему и сказал: «Держись поближе к воротам, ты забьешь». И он забил. Ему даются удары невероятно легко.