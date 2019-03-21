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Маркизио рассказал о талантах Дибалы

вчера, 13:27

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал о том, какими талантами обладает форвард «Ювентуса» Пауло Дибала. Напомним, что минувшим летом Маркизио сменил «Юве» на «Зенит».

У Пауло есть врожденный дар, мне жаль, что в последнее время он мало забивает. 

«Юве» выиграет от того, если он будет нацелен на ворота. Я помню его первую игру за «Юве»: Суперкубок против «Лацио».

Я подошел к нему и сказал: «Держись поближе к воротам, ты забьешь». И он забил. Ему даются удары невероятно легко.

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Все комментарии
Bagula
Bagula
   330 / 1015
вчера в 17:49
Кристина убивает талант Дибалы.
obana777
obana777
   201 / 1015
вчера в 17:45
Дибала подавлен присутствием Рона, морально зажат, потому и результат такой.
Miaf
Miaf
   32 / 1015
вчера в 17:45
стыдно за зенит
Capitan555
Capitan555
   266 / 1015
вчера в 15:45
Ты бы сам господин Маркизио уже играть начал....а то больше на манекена похож чем на футболиста.....
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   364 / 1015
вчера в 15:41
Игрок неплохой... Но не второй Месси, уже понятно. Плюс статистика голов не впечатляет.
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
   728 / 1015
вчера в 15:08
Дибале стоит пробовать себя в Боруссии Д
Doktor S
Doktor S
   146 / 1015
вчера в 14:33
Нужно уходить в другую команду.
FROBI
FROBI
   55 / 1015
вчера в 13:36
2 медведя в одной берлоге не живут...
Начнёт забивать пачками - тут же мозоль на самолюбии Роналду )
Каталонский_ногамяч
Каталонский_ногамяч
   353 / 1015
вчера в 13:30
Надо брать, Георгич
cska plus
cska plus
   7 / 1015
вчера в 13:29
Расслабился парень в последнее время.
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