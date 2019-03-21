Азар: «Мы хотим выйти в финальную стадию Евро-2020»

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар накануне матча с Россией рассказал о задачах своей команды в отборочных матчах на Евро-2020.

В данный момент самое главное - матч против России. Затем, вне зависимости от результата первого тура, самым главным будет поединок с Кипром, и так далее. Я часто повторяю, что главное в футболе - это следующий матч, и так было и будет всегда.

Результат того или иного матча не важен, люди все равно будут судить о твоей команде по результату следующей игры. И мы, и болельщики сборной Бельгии хотим выйти в финальную стадию. Так что наша первая задача - выиграть у России в четверг. Нужен удачный старт в квалификации, после чего мы попробуем развить успех.