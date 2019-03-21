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Азар: «Мы хотим выйти в финальную стадию Евро-2020»

вчера, 12:57
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар накануне матча с Россией рассказал о задачах своей команды в отборочных матчах на Евро-2020.

В данный момент самое главное - матч против России. Затем, вне зависимости от результата первого тура, самым главным будет поединок с Кипром, и так далее. Я часто повторяю, что главное в футболе - это следующий матч, и так было и будет всегда.

Результат того или иного матча не важен, люди все равно будут судить о твоей команде по результату следующей игры. И мы, и болельщики сборной Бельгии хотим выйти в финальную стадию. Так что наша первая задача - выиграть у России в четверг. Нужен удачный старт в квалификации, после чего мы попробуем развить успех.

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Все комментарии
Denkuz
Denkuz
   30 / 1015
вчера в 15:49
Не попасть в финал Евро-2020 будет в такой группе трудно.
Bayern Best
Bayern Best
   92 / 1015
вчера в 14:37
Бельгия и Россия попадут на Евро.
mondial18
mondial18
   433 / 1015
вчера в 14:04
Разве можно это назвать новостью , неужели нельзя найти что то со смыслрм ?
FROBI
FROBI
   55 / 1015
вчера в 13:38
Хотим выйти? Ни за что! Только через труп Дзюбы ))
Байкал-38.
Байкал-38.
   54 / 1015
вчера в 13:22
Что бы Бельгии не попасть на Евро надо не попасть в число первых двух, но и это не гарантирует ей не попадание на Евро 2020. Надо будет, что бы провалили свой турнир Германия, Швейцария, Англия, Португалия, Голландия. Короче Бельгия уже на 90% в финальной части, даже без учёта отборочных игр.
УЕФА постаралась создав лигу нации.
К примеру Швейцария вообще на 99% уже туда попала, даже если займёт последнее место в группе. Только какие то фантастические результаты и стечения обстоятельств может помешать им.
Морозовский
Морозовский
   8 / 1015
вчера в 13:03
Мы с Дзюбой вас не боимся! 6 очков вы точно не досчитаетесь!
cska plus
cska plus
   7 / 1015
вчера в 13:01
Россия не даст себя обыграть, ставлю на ничью.
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