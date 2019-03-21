Азар: «Россия - наш главный соперник по группе»

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар поделился ожиданиями от предстоящего отборочного матча Евро-2020 с командой России.

У России была хорошая команда на ЧМ -2018. Они выбили Испанию, а потом, кажется, проиграли хорватам. Точно не помню… Но сборная России показывала очень хороший футбол. Все мы прекрасно понимаем, что нас ждёт непростой матч. По-моему, пару лет назад мы играли с ними товарищеский поединок и добились в России ничьей. Так что это не та команда, в дуэли с которой мы бы рассчитывали на победу со счетом 5:0.



На бумаге мы можем выглядеть сильнее, но в современном футболе это вообще ничего не значит. Матч действительно будет крайне сложным. Скорее всего, это наш главный соперник по группе, а потому победа будет отличным стартом отборочного цикла.