ГлавнаяНовости

Азар: «Россия - наш главный соперник по группе»

вчера, 12:46
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар поделился ожиданиями от предстоящего отборочного матча Евро-2020 с командой России.

У России была хорошая команда на ЧМ-2018. Они выбили Испанию, а потом, кажется, проиграли хорватам. Точно не помню… Но сборная России показывала очень хороший футбол. Все мы прекрасно понимаем, что нас ждёт непростой матч. По-моему, пару лет назад мы играли с ними товарищеский поединок и добились в России ничьей. Так что это не та команда, в дуэли с которой мы бы рассчитывали на победу со счетом 5:0. 

На бумаге мы можем выглядеть сильнее, но в современном футболе это вообще ничего не значит. Матч действительно будет крайне сложным. Скорее всего, это наш главный соперник по группе, а потому победа будет отличным стартом отборочного цикла.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Дешам: «Однажды Зидан возглавит сборную Франции»
Сегодня, 19:11 Комментарии13
Руни: «Ван Гал - один из лучших тренеров в тактическом плане»
Сегодня, 18:36 Комментарии5
Льорис: «Без приобретений „Тоттенхэму“ будет сложно выйти на новый уровень»
Сегодня, 18:23 Комментарии6
Лукаку: «Ибрагимович многому меня научил»
Сегодня, 17:33 Комментарии8
Пирес: «„Арсеналу“ стоит попытаться подписать Бэйла»
Сегодня, 17:14 Комментарии10
Лизаразю: «Люди увидели бы другого Гризманна в „Барселоне“»
Сегодня, 16:52 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   387 / 1015
вчера в 20:07
Походу казахи ваш главный соперник
Bayern Best
Bayern Best
   92 / 1015
вчера в 19:54
Казахстан порвет Бельгию.
112910415
112910415
   97 / 1015
вчера в 18:37
это серьёзные люди
Melkiy555
Melkiy555 ответил minai
   633 / 1015
вчера в 18:06
Нет, ну я все понимаю, ну а кого еще считать в группе соперником бельгийцам? Сан-Марино? Кипр?
Comench
Comench ответил 311
   81 / 1015
вчера в 16:54
Вряд ли Азар назвал бы кого-то из сборной России без гугла!)
Чабана наверняка видел где-то.
minai
minai
   312 / 1015
вчера в 14:54
Россия - наш главный соперник по группе - сказал Азар, с трудом сдерживая смех.
311
311
   41 / 1015
вчера в 13:47
Вряд ли Азар назвал бы кого-то из сборной России без гугла!)
FROBI
FROBI
   55 / 1015
вчера в 13:27
Ключевая фраза "Точно не помню…" )
Это он так "впечатлен" от сбР.
Belgie2009
Belgie2009
   467 / 1015
вчера в 13:19
Ставлю 1-1
STVA 1
STVA 1
   64 / 1015
вчера в 13:06
Просто дежурные слова.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   4 / 1015
вчера в 12:58
У России была хорошая команда на ЧМ-2018. Они выбили Испанию, а потом, кажется, проиграли хорватам. Точно не помню…
☆☆☆☆☆☆☆
А ты посмотри в интернете да вспомнишь.
cska plus
cska plus
   7 / 1015
вчера в 12:53
Сам Эден нас боится.
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 1015
вчера в 12:48
Удачи сборной России .
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100