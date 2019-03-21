Гиггз: «Роналду - лучший игрок, с которым я когда-либо играл»

Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Райн Гиггз рассказал о лучших игроках, с которыми ему довелось выступать во времена, когда он был футболистом.
Роналду - лучший игрок, с которым я когда-либо играл.
Однако лучшим партнером по команде в «Ман Юнайтед» был Пол Скоулз.
В Италии он играл за Интер и Милан, а в промежутки за Реал!
А Месси, что не выигрывал ЛЧ? Ты о чём? Что написал всё не в тему. Ты откуда, что берешь?
В Италии он играл за Интер и Милан, а в промежутки за Реал!
А Месси, что не выигрывал ЛЧ? Ты о чём? Что написал всё не в тему. Ты откуда, что берешь?
Говорит что думает и он прав конечно!
Говорит что думает и он прав конечно!