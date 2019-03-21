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Гиггз: «Роналду - лучший игрок, с которым я когда-либо играл»

вчера, 11:18

Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Райн Гиггз рассказал о лучших игроках, с которыми ему довелось выступать во времена, когда он был футболистом.

Роналду - лучший игрок, с которым я когда-либо играл. 

Однако лучшим партнером по команде в «Ман Юнайтед» был Пол Скоулз.

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Все комментарии
MSN-thebest
MSN-thebest
   285 / 1015
сегодня в 02:22
Как можно тонко потроллить Пенальду: он всего лишь лучший футболист из тех, что играли с Гиггзом
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответил Jum13
   213 / 1015
вчера в 17:23
Зато Роналдо и в МЮ прекрасно играл, и в Реале, и теперь в Юве. И в сборной. А Месси... Все видели, что как он пропадает на поле, когда на него не играет вся команда. И никуда он из Барсы не уйдёт - нигде больше будет играть на него одного. А мог бы выигрывать ЛЧ как Роналдо
Роналдо никогда не играл за МЮ и Ювентус!
В Италии он играл за Интер и Милан, а в промежутки за Реал!
А Месси, что не выигрывал ЛЧ? Ты о чём? Что написал всё не в тему. Ты откуда, что берешь?
Jum13
Jum13 ответил Звезда по имени Солнце
   13 / 1015
вчера в 16:39
Точно, так и стоял бы, а потом в запас попал бы. Гиггз конечно был хорош, но примитивен.
Зато Роналдо и в МЮ прекрасно играл, и в Реале, и теперь в Юве. И в сборной. А Месси... Все видели, что как он пропадает на поле, когда на него не играет вся команда. И никуда он из Барсы не уйдёт - нигде больше будет играть на него одного. А мог бы выигрывать ЛЧ как Роналдо
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответил Jum13
   213 / 1015
вчера в 14:43
Это да. Тогда бы Гиггз не мог понять, кто у него под ногами путается
Точно, так и стоял бы, а потом в запас попал бы. Гиггз конечно был хорош, но примитивен.
Erlov
Erlov
   291 / 1015
вчера в 14:43
Еще один восхвалитель.
feris1
feris1
   89 / 1015
вчера в 14:15
Гигз туфту гнать не будет.
Говорит что думает и он прав конечно!
Jum13
Jum13 ответил Звезда по имени Солнце
   13 / 1015
вчера в 14:15
Да уж не довелось тебе с Месси играть в одной команде, тогда сейчас другое мнение было бы.
Это да. Тогда бы Гиггз не мог понять, кто у него под ногами путается
Каталонский_ногамяч
Каталонский_ногамяч
   353 / 1015
вчера в 12:56
Старина гигзи не той масти игрок, чтобы кричать на всю улицу что кристинка лучший игрок планеты. В юнайтеде возможно и был...
cska plus
cska plus
   7 / 1015
вчера в 12:54
Других вариантов нет.
abramjan
abramjan
   424 / 1015
вчера в 12:21
если бы он с месси играл в одной команде то по контракту должен был бы до 2050 года прославлять мессю и называть его инопланетянином(не самым лучшим а именно инопланетянином)
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   213 / 1015
вчера в 12:03
Да уж не довелось тебе с Месси играть в одной команде, тогда сейчас другое мнение было бы.
Lewa2708
Lewa2708
   992 / 1015
вчера в 11:22
Сегодня, похоже, день лучших игроков
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