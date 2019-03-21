Наставник сборной Казахстана: «Никто не ждал подобного»

Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек прокомментировал победу над Шотландией в отборе к Евро-2020 (3:0), а также поделился ожиданиями от следующего матча с Россией.

Мы рады, что выиграли. Хорошо начали игру, забили два гола. Помогла наша работа на тренировках, это проникающие передачи. Считаю, что наша победа заслужена. Счет? Никто не ждал подобного. Но, по ходу игры у нас были шансы забить еще. Поэтому все нормально.

Да, в 2012 году мы проиграли России со счетом 1:4. Я надолго запомню ту игру. В следующем матче мы хотим получить хороший результат. Россия провела отличный чемпионат мира, была поддержка трибун. С того момента состав изменился, некоторые российские игроки завершили карьеру. Мы будем анализировать игру России, посмотрим, как они сыграют с Бельгией, и сделаем свои выводы.