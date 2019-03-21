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Наставник сборной Казахстана: «Никто не ждал подобного»

вчера, 21:12
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан3 : 0Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек прокомментировал победу над Шотландией в отборе к Евро-2020 (3:0), а также поделился ожиданиями от следующего матча с Россией.

Мы рады, что выиграли. Хорошо начали игру, забили два гола. Помогла наша работа на тренировках, это проникающие передачи. Считаю, что наша победа заслужена. Счет? Никто не ждал подобного. Но, по ходу игры у нас были шансы забить еще. Поэтому все нормально.

Да, в 2012 году мы проиграли России со счетом 1:4. Я надолго запомню ту игру. В следующем матче мы хотим получить хороший результат. Россия провела отличный чемпионат мира, была поддержка трибун. С того момента состав изменился, некоторые российские игроки завершили карьеру. Мы будем анализировать игру России, посмотрим, как они сыграют с Бельгией, и сделаем свои выводы.

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Все комментарии
spartach091
spartach091
   66 / 1015
вчера в 23:35
Молодцы
beefs
beefs
   215 / 1015
вчера в 23:10
Удивили!!!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   214 / 1015
вчера в 22:57
Поздравляю Казакстан с победой
Caniggia
Caniggia
   29 / 1015
вчера в 22:42
Да уж, первый матч всего отбора и сразу такая сенсация! Поделом тупым бритам, явно присутствовала недооценка. Молодцы казахи!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   213 / 1015
вчера в 22:19
Молодцы
Comench
Comench
   81 / 1015
вчера в 22:10
Казахи на радостях, что Нурсултан ушел, выдали восторг.
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   221 / 1015
вчера в 21:53
Казахстан с красивой победой!
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   942 / 1015
вчера в 21:36
Я думаю в Казахстане будет ничья
Брулин
Брулин
   34 / 1015
вчера в 21:33
Очень сильно на игроков Казахстана повлияло переименование столицы. Проиграть в Нур-Султане было бы обиднее, чем в Астане.
drug01
drug01
   84 / 1015
вчера в 21:30
Молодцы!
Caniggia
Caniggia
   29 / 1015
вчера в 21:29
Казахи почуяли кровь! Мы, похоже, следующая их жертва.
ДАША Д
ДАША Д
   192 / 1015
вчера в 21:26
Сегодня праздник у казахов.
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