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Марселино: «Черышев - очень дисциплинированный игрок»

вчера, 19:21

Главный тренер «Валенсии» Марселино рассказал, какие футбольные качества необходимо улучшить российскому полузащитнику команды Денису Черышеву, а также отметил его сильные стороны.

Он должен быть более уверенным в себе и не торопиться принимать решения. Тут ему надо прибавлять. Денис является очень трудолюбивым и общительным игроком, который всегда соглашается с тактикой и помогает одноклубникам. Также он быстрый и настойчивый футболист, который принимает верные решения.

Отмечу, что он должен забивать около шести голов за сезон. Это очень дисциплинированный игрок. В мире все футболисты ошибаются, даже Месси. У всех могут быть как достижения, так и падения, но уровень самоотдачи у Черышева высочайший, десять баллов из десяти.

Напомним, что сейчас Черышев находится в расположении сборной России. 

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Все комментарии
Comench
Comench
   81 / 1015
вчера в 20:03
Не все дисциплинированные футболисты.
pavkur
pavkur
   26 / 1015
вчера в 19:46
Радостно за Дениса!
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