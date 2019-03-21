Марселино: «Черышев - очень дисциплинированный игрок»

Главный тренер «Валенсии» Марселино рассказал, какие футбольные качества необходимо улучшить российскому полузащитнику команды Денису Черышеву, а также отметил его сильные стороны.

Он должен быть более уверенным в себе и не торопиться принимать решения. Тут ему надо прибавлять. Денис является очень трудолюбивым и общительным игроком, который всегда соглашается с тактикой и помогает одноклубникам. Также он быстрый и настойчивый футболист, который принимает верные решения.

Отмечу, что он должен забивать около шести голов за сезон. Это очень дисциплинированный игрок. В мире все футболисты ошибаются, даже Месси. У всех могут быть как достижения, так и падения, но уровень самоотдачи у Черышева высочайший, десять баллов из десяти.