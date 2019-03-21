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Веркаутерен: «Надеюсь, что сборная России попадет на Евро-2020»

вчера, 14:31
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен заявил, что искренне верит в выход российской команды на Евро-2020. Веркаутерен играл против сборной СССР в 1/8 финала ЧМ-1986, тогда бельгийцы выиграли со счетом 4:3.

Я отлично помню ту советскую сборную, конечно, не по именам, но по той игре, что они показывали, на тот момент они были явными фаворитами, отлично пройдя групповую стадию, в то время как у нас выход в 1/8 финала вызвал сложности. Перед той игрой мы были аутсайдерами, что нам даже нравилось и было нам нам на руку. По ходу матча наши мысли и эмоции менялись в зависимости от счета и накала матча, но по итогу встречи была только радость от выхода в четвертьфинал. Между игроками команд не было никакой напряженности или недовольства, несмотря на результат, все футболисты показали отличный спортивный дух и поведение.

Я до сих пор арендую квартиру в Самаре, регулярно возвращаюсь в Россию, общаюсь со старыми знакомыми. После «Крыльев» Россия стала важной частью моей жизни, и я искренне надеюсь, что на чемпионат Европы - 2020 попадут именно сборные России и Бельгии. Бельгийцам после чемпионата мира надо будет подтвердить свой статус, а россиянам показать свой прогресс.

Невозможно сравнивать сборные Бельгии и России тех времен и нынешних - прошло очень много лет, и сам футбол кардинально поменялся. Единственное, что изменилось - сборная Бельгии теперь фаворит. Да, в составе сборной Бельгии будут отсутствовать некоторые ключевые игроки, что, конечно, очень жаль, но это ни в коем случае не должно стать оправданием в случае поражения. Мы не можем зависеть от какого-то определенного игрока, так как это командный вид спорта - такие проблемы должны быть решены, а команда должна оставаться конкурентноспособной.

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Все комментарии
Martini_1987
Martini_1987
   303 / 1015
вчера в 21:23
Ага, тот самый ЧМ, когда два гола бельгийцев в ворота СССР были забиты с явных офсайдов, ну-ну, фиг вам, овощи.
Багров-брат
Багров-брат
   94 / 1015
вчера в 17:53
Будем играть в футбол, пройдём. Будем играть в бла-бла...)))
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 1015
вчера в 15:36
Обязаны попадать!
BarcelonaB
BarcelonaB
   740 / 1015
вчера в 15:34
группа проходимая,почему бы и нет
cska plus
cska plus
   7 / 1015
вчера в 14:42
Спасибо Франку за добрые пожелания.
beefs
beefs
   215 / 1015
вчера в 14:42
поживем, увидим...
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   221 / 1015
вчера в 14:34
Это он из вежливости всё сказал.
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