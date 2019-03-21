Веркаутерен: «Надеюсь, что сборная России попадет на Евро-2020»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен заявил, что искренне верит в выход российской команды на Евро-2020. Веркаутерен играл против сборной СССР в 1/8 финала ЧМ -1986, тогда бельгийцы выиграли со счетом 4:3.

Я отлично помню ту советскую сборную, конечно, не по именам, но по той игре, что они показывали, на тот момент они были явными фаворитами, отлично пройдя групповую стадию, в то время как у нас выход в 1/8 финала вызвал сложности. Перед той игрой мы были аутсайдерами, что нам даже нравилось и было нам нам на руку. По ходу матча наши мысли и эмоции менялись в зависимости от счета и накала матча, но по итогу встречи была только радость от выхода в четвертьфинал. Между игроками команд не было никакой напряженности или недовольства, несмотря на результат, все футболисты показали отличный спортивный дух и поведение.

Я до сих пор арендую квартиру в Самаре, регулярно возвращаюсь в Россию, общаюсь со старыми знакомыми. После «Крыльев» Россия стала важной частью моей жизни, и я искренне надеюсь, что на чемпионат Европы - 2020 попадут именно сборные России и Бельгии. Бельгийцам после чемпионата мира надо будет подтвердить свой статус, а россиянам показать свой прогресс.

Невозможно сравнивать сборные Бельгии и России тех времен и нынешних - прошло очень много лет, и сам футбол кардинально поменялся. Единственное, что изменилось - сборная Бельгии теперь фаворит. Да, в составе сборной Бельгии будут отсутствовать некоторые ключевые игроки, что, конечно, очень жаль, но это ни в коем случае не должно стать оправданием в случае поражения. Мы не можем зависеть от какого-то определенного игрока, так как это командный вид спорта - такие проблемы должны быть решены, а команда должна оставаться конкурентноспособной.