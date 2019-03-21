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Барези: «Мне нравятся де Лигт и ван Дейк»

вчера, 16:26

Легенда «Милана» Франко Барези похвалил защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка и игрока «Аякса» Матийса де Лигта.

Сложно сравнивать игроков разных эпох. Мне нравятся ван Дейк и де Лигт, они оба очень сильные и атлетичные. «Ливерпуль» стал играть гораздо лучше во многом благодаря ван Дейку.

Летом де Лигт может перейти в «Ливерпуль»

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Все комментарии
sparxx2
sparxx2
   457 / 1015
сегодня в 01:16
    Dudikoff
    Dudikoff
       212 / 1015
    вчера в 22:29
    Легенда знает, что говорит
    Lewa2708
    Lewa2708 ответил Гоша Тамбовский
       992 / 1015
    вчера в 18:15
    Как лучший защитник 20 века после Бекенбауэра, он имеет право раз в год что-то сказать, или лучше постоянно про Хави о Месси читать?
    Гоша Тамбовский
    Гоша Тамбовский
       533 / 1015
    вчера в 16:49
    К чему писать о этих предпочтениях Барези?
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