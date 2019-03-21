Барези: «Мне нравятся де Лигт и ван Дейк»

Легенда «Милана» Франко Барези похвалил защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка и игрока «Аякса» Матийса де Лигта.
Сложно сравнивать игроков разных эпох. Мне нравятся ван Дейк и де Лигт, они оба очень сильные и атлетичные. «Ливерпуль» стал играть гораздо лучше во многом благодаря ван Дейку.
Летом де Лигт может перейти в «Ливерпуль».
По поводу: "«Ливерпуль» стал играть гораздо лучше во многом благодаря.....................", нам не надо объяснять. Мы отлично знаем благодаря чему Ливерпадаль на 2-ом месте. Правильно: МЕШОК.
По поводу: "«Ливерпуль» стал играть гораздо лучше во многом благодаря.....................", нам не надо объяснять. Мы отлично знаем благодаря чему Ливерпадаль на 2-ом месте. Правильно: МЕШОК.