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Сантуш: «Результат несправедлив. Португалия заслуживала победы»

вчера, 02:18
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия0 : 0Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подвёл итоги матча первого тура отборочного этапа Евро-2020 против команды Украины (0:0).

Мы знали, каким будет план украинцев на игру. Мы играли хорошо, но не победили. В первом тайме у нас не получалось контролировать игру в середине, но игроки старались и создавали моменты.

Во втором тайме мы пытались атаковать обоими флангами, выпустив Диего Соузу и Рафу Силву. В концовке у них были хорошие моменты. Это несправедливый результат, так как мы заслуживали победы.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
   22 / 979
вчера в 11:40
Интересный дядя... Рассказывает как им тяжело было и что Украина не плохо играла... И говорит, что они заслужили победу. Странный.
League1
League1
   99 / 979
вчера в 11:21
Не поспоришь. Португалия играла хорошо. Но не повезло с голом.
vitya valdes
vitya valdes
   500 / 979
вчера в 10:08
Могли вовсе проиграть в конце, радуйся этому результату
Klaus-S
Klaus-S
   407 / 979
вчера в 08:34
Сантуш перед игрой уверенно заявлял что они выиграют. А футбол не терпит пижонства и пренебрежительного отношения к сопернику.
Байкал-38
Байкал-38
   78 / 979
вчера в 08:33
Сейчас то, что плакаться?!
112910415
112910415
   93 / 979
вчера в 07:21
а Зинченко намекал же ...
STVA 1
STVA 1
   71 / 979
вчера в 07:07
Результат на табло
КЭТиК
КЭТиК
   163 / 979
вчера в 06:58
Тем интереснее дальнейшая борьба.
Конный кружок по интересам
Конный кружок по интересам
   403 / 979
вчера в 06:02
Надо было ныряльщика не приглашать
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   370 / 979
вчера в 04:50
Отдыхай...
alex074
alex074
   278 / 979
вчера в 04:03
Если бы у бабки был х.., то это уже был бы дедка. А так Пеналду и Ко взяли только очко у себя дома с середнячком европейского континента
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   155 / 979
вчера в 02:54
Заслуживала и не победила, чего ныть?
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