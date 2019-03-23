Сантуш: «Результат несправедлив. Португалия заслуживала победы»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подвёл итоги матча первого тура отборочного этапа Евро-2020 против команды Украины (0:0).

Мы знали, каким будет план украинцев на игру. Мы играли хорошо, но не победили. В первом тайме у нас не получалось контролировать игру в середине, но игроки старались и создавали моменты.

Во втором тайме мы пытались атаковать обоими флангами, выпустив Диего Соузу и Рафу Силву. В концовке у них были хорошие моменты. Это несправедливый результат, так как мы заслуживали победы.