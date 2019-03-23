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Жиго готовится к матчу с ЦСКА

вчера, 09:18

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго готовится к возвращению на поле после разрыва крестообразных связок, который он получил в сентябре.

Тренерский штаб «красно-белых» готовит Жиго к матчу 22-го тура РПЛ с ЦСКА. Вероятно, француз получит игровые минуты уже в следующем поединке команды с «Ахматом» (30 марта).

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Николай 86
Николай 86
   141 / 979
вчера в 19:18
Ваня лучший, поняв, что лоханулся, добавил меня в игнор. Кони такие кони
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Николай 86
   23 / 979
вчера в 17:25
Ты не написал Селихов, ты написал семинольный. Да, 7-0 действительно было в его карьере. Но если ты судишь по результатам лишь одного матча, то тогда с тем же успехом Акинфеева после игры с Арсеналом можно пожизненно звать дырявым очком.
Опять ты уважаемый неточен ( к сожалению) Определение Селихова как "семинольного" появилось как ответ на оскорбление Акинфеева. Я терпеть не могу фальсификаций. Еще раз внимательно прочти мой первый текст, на который юный хряк ( тайм аут) оскорбил Акинфеева. В моем тексте на новость о Жиго был только Жиго. Будь мужиком и признай очевидное. Когда тебя назовут "кривоногим", то нормальные мужики реагируют покрепче чем "семинольный" Селихов. К сожалению 90 % твоих соплеменников фальсификаторы, т.е. искажают факты.
Николай 86
Николай 86 ответил Ваня лучший
   141 / 979
вчера в 17:00
А что провокационного в моем предположении о том, что Жиго будет помогать Селихову вынимать мячи из сетки? Обычно почти все защитники так делают. Данный мой текст можно квалифицировать как пожелание победы моему клубу. Почитай тут же последовавший ответ юного хряка под кличкой тайм аут. Пошли оскорбления в адрес Акинфеева ( "кривоногий" и т.д.) Если ты , уважаемый, считающий себя по неизвестной мне причине зрелым человеком , считаешь идентичными мои слова и грязь этого типа, то мне остается только прекратить эту бессмысленную дискуссию.
Ты не написал Селихов, ты написал семинольный. Да, 7-0 действительно было в его карьере. Но если ты судишь по результатам лишь одного матча, то тогда с тем же успехом Акинфеева после игры с Арсеналом можно пожизненно звать дырявым очком.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Николай 86
   23 / 979
вчера в 16:39
Серьезно? Не начинаете первыми? Посмотри начало комментов этой темы. Там ты и cska plus. По-твоему это не провокация? И ты правда в своем, я так понимаю, довольно не юном возрасте, всерьез считаешь, что человеческие качества людей зависят от клубных пристрастий? ))
А что провокационного в моем предположении о том, что Жиго будет помогать Селихову вынимать мячи из сетки? Обычно почти все защитники так делают. Данный мой текст можно квалифицировать как пожелание победы моему клубу. Почитай тут же последовавший ответ юного хряка под кличкой тайм аут. Пошли оскорбления в адрес Акинфеева ( "кривоногий" и т.д.) Если ты , уважаемый, считающий себя по неизвестной мне причине зрелым человеком , считаешь идентичными мои слова и грязь этого типа, то мне остается только прекратить эту бессмысленную дискуссию.
112910415
112910415
   93 / 979
вчера в 14:58
хорошая, оптимистичная весть !
Николай 86
Николай 86 ответил Ваня лучший
   141 / 979
вчера в 14:53
Как ты думаешь, уважаемый, если этот тип(time lut) называет лучшего вратаря РФ в 21 веке "кривоногим" только за то, что он игрок ЦСКА,то это оскорбление, или что то иное. По сравнению с этим и скажение иностранных фамилий - это детская шалость. Не так ли. Запомни, уважаемый, что мы сторонники ЦСКА не начинаем первыми, но если нас задели, мы спуску не даём, а хрякам тем более
Серьезно? Не начинаете первыми? Посмотри начало комментов этой темы. Там ты и cska plus. По-твоему это не провокация?
И ты правда в своем, я так понимаю, довольно не юном возрасте, всерьез считаешь, что человеческие качества людей зависят от клубных пристрастий? ))
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   82 / 979
вчера в 14:49
Сейчас дела пойдут, свиньи активизируются.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Николай 86
   23 / 979
вчера в 13:53
Как ты думаешь, уважаемый, если этот тип(time lut) называет лучшего вратаря РФ в 21 веке "кривоногим" только за то, что он игрок ЦСКА,то это оскорбление, или что то иное. По сравнению с этим и скажение иностранных
фамилий - это детская шалость. Не так ли. Запомни, уважаемый, что мы сторонники ЦСКА не начинаем первыми, но если нас задели, мы спуску не даём, а хрякам тем более
Denkuz
Denkuz
   24 / 979
вчера в 13:43
Гей вернулся, дела попрут.
makkie
makkie
   13 / 979
вчера в 12:51
Хорошие новости, особенно в свете травмы Кутепова...
Ждем Жиго на поле!
time out
time out ответил Ваня лучший
   43 / 979
вчера в 12:50
Это был ответ юному хряку
    mangoх12
    mangoх12
       21 / 979
    вчера в 12:12
    ахаха Напугали ежа голой ж**п*й
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Николай 86
       23 / 979
    вчера в 11:07
    Это был ответ юному хряку
    Николай 86
    Николай 86 ответил Ваня лучший
       141 / 979
    вчера в 10:44
    Фирма такая. Называется "придумай кличку - получи приз"
    О, наверно это суперсмешно поиздеваться над фамилиями иностранных игроков. А потом будешь на каждом углу рассказывать, что ты адекватен, а вокруг все провокаторы)
    galem72
    galem72
       213 / 979
    вчера в 10:34
    Надеюсь, он будет в оптимальной форме на матч с лошадником.
    STVA 1
    STVA 1
       71 / 979
    вчера в 10:34
    Успеет ли , да и не надо торопиться после такой травмы.
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Номер 1 на этом проэкте
       23 / 979
    вчера в 10:20
    Где они их берут ? Жиго, Педро , Ананидзе , Семинольный , где ?
    Фирма такая. Называется "придумай кличку - получи приз"
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил time out
       23 / 979
    вчера в 10:17
    Самое то будет, когда вам влындят. И будете, как обычно валить на судей, на чемодан Федуна, на юбилеи. А выгребать, как бы не пришлось вашему кривоногому, у которого мячи между ног дорогу находят в ворота.
    Наш "кривоногий" в отличие от знатока и любителя цифры 7 пропускает меньше всех не только в РПЛ , но и один из лучших в Европе. При отсутствии с защите "лопоухих" и жиг с бокетиями. В Грозном хрякам уже станет ясно, что ловить нечего и нужно ждать еще 15 лет. А байкигнасчет "чемодана" это ваша фишка.
    time out
    time out ответил Ваня лучший
       43 / 979
    вчера в 10:13
    Как это ерунда? А кто будет выгребатт мячи из сетки и помогать семинольному? Самое то
    Самое то будет, когда вам влындят. И будете, как обычно валить на судей, на чемодан Федуна, на юбилеи. А выгребать, как бы не пришлось вашему кривоногому, у которого мячи между ног дорогу находят в ворота.
    Любитель тухлых побед
    Любитель тухлых побед
       41 / 979
    вчера в 10:01
    Денис в бане готовит его, ну или он Дениса ....
    SHMEL
    SHMEL
       50 / 979
    вчера в 09:57
    А толку-то?Пусть готовится получить на желуди.
    Номер 1 на этом проэкте
    Номер 1 на этом проэкте
    вчера в 09:53
    Где они их берут ? Жиго, Педро , Ананидзе , Семинольный , где ?
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 979
    вчера в 09:50
    Педро ему в помощь. Гыгыгы
    Klаsse
    Klаsse
       256 / 979
    вчера в 09:50
      Ваня лучший
      Ваня лучший ответил cska plus
         23 / 979
      вчера в 09:46
      Как это ерунда? А кто будет выгребатт мячи из сетки и помогать семинольному? Самое то
      cska plus
      cska plus
         5 / 979
      вчера в 09:38
      Важно егорова с безбородовым подготовить, а жиго ерунда.
      ermak6848
      ermak6848
         212 / 979
      вчера в 09:36
      да пусть готовится фк " ЦСКА " - Победит московский фк " Спартак " к бабке не ходи
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