Жиго готовится к матчу с ЦСКА

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго готовится к возвращению на поле после разрыва крестообразных связок, который он получил в сентябре.
Тренерский штаб «красно-белых» готовит Жиго к матчу 22-го тура РПЛ с ЦСКА. Вероятно, француз получит игровые минуты уже в следующем поединке команды с «Ахматом» (30 марта).
И ты правда в своем, я так понимаю, довольно не юном возрасте, всерьез считаешь, что человеческие качества людей зависят от клубных пристрастий? ))
И ты правда в своем, я так понимаю, довольно не юном возрасте, всерьез считаешь, что человеческие качества людей зависят от клубных пристрастий? ))
фамилий - это детская шалость. Не так ли. Запомни, уважаемый, что мы сторонники ЦСКА не начинаем первыми, но если нас задели, мы спуску не даём, а хрякам тем более
фамилий - это детская шалость. Не так ли. Запомни, уважаемый, что мы сторонники ЦСКА не начинаем первыми, но если нас задели, мы спуску не даём, а хрякам тем более
Ждем Жиго на поле!
Ждем Жиго на поле!