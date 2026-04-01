Определился полный состав всех групп ЧМ-2026

По итогам завершившихся стыковых матчей отбора ЧМ-2026 определились все группы финального этапа.
Босния и Герцеговина, обыграв Италию, завоевала путёвку в группу B. Там боснийцы сыграют с Канадой, Катаром и Швейцарией.
В группу F попала Швеция, которая встретится с Нидерландами, Японией и Тунисом. Турция выступит в квартете D вместе с США, Парагваем и Австралией. Чехия, пробившаяся на чемпионат мира впервые с 2006 года, сыграет в группе A с Мексикой, ЮАР и Южной Кореей.
Ирак попал в компанию к Франции, Норвегии и Сенегалу в группе I. Команда ДР Конго дополнила группу K с Португалией, Узбекистаном и Колумбией.
Вообще, если чесно, глупая затея, да много новых сборных впервые получат возможность сыграть на мундеале, но и много неинтересных матчей будет....
Вообще, если чесно, глупая затея, да много новых сборных впервые получат возможность сыграть на мундеале, но и много неинтересных матчей будет....