Определился полный состав всех групп ЧМ-2026

01 апреля 2026, 08:55

По итогам завершившихся стыковых матчей отбора ЧМ-2026 определились все группы финального этапа.

Босния и Герцеговина, обыграв Италию, завоевала путёвку в группу B. Там боснийцы сыграют с Канадой, Катаром и Швейцарией.

В группу F попала Швеция, которая встретится с Нидерландами, Японией и Тунисом. Турция выступит в квартете D вместе с США, Парагваем и Австралией. Чехия, пробившаяся на чемпионат мира впервые с 2006 года, сыграет в группе A с Мексикой, ЮАР и Южной Кореей.

Ирак попал в компанию к Франции, Норвегии и Сенегалу в группе I. Команда ДР Конго дополнила группу K с Португалией, Узбекистаном и Колумбией.

faneng
faneng
01 апреля в 21:33
Много людей будет смотреть матч Ирак-Сенегал или Канада-Катар?
Grizly88
Grizly88
01 апреля в 16:43
Не надо было расширять чм это уже не чм там такие слабые сборные
Брулин
Брулин
01 апреля в 15:20
Франция - Сенегал. Братскому дерби быть
Брулин
Брулин
01 апреля в 15:18
я так понял самое интересное будет где-то только в 1/4
A.S.A
A.S.A ответ CCCP1922 (раскрыть)
01 апреля в 14:42
К сожалению их нет.....зато, будут такие сборные как Кюрасао, Ирак, КабоВерде....
A.S.A
A.S.A
01 апреля в 14:38
Уже и количество сборных увеличили, а итальянцы всё не могут пробиться на ЧМ....
Вообще, если чесно, глупая затея, да много новых сборных впервые получат возможность сыграть на мундеале, но и много неинтересных матчей будет....
Real Oviedo
Real Oviedo
01 апреля в 14:29
Европейские сборные фавориты в своих группах.
CCCP1922
CCCP1922
01 апреля в 12:36
А где жёсткие группы смерти?
Маг_тм
Маг_тм
01 апреля в 12:27
Италия опять мимо что ли? Я сборные матчи вообще не смотрю, кроме чм и че
Джохар Ву
Джохар Ву ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
01 апреля в 11:48
Кроме Ирака всем, у всех есть шанс выйти в плэйОфф
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
01 апреля в 11:05
Фантастика. Кюрасао на ЧМ, а Италия мимо! Это правда?
h8a24v34egvm
h8a24v34egvm
01 апреля в 10:43
Будем болеть за узбеков.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 апреля в 10:02
Из перечисленных команд, мне кажется, больше всего повезло Швеции...
goalaktika
goalaktika
01 апреля в 09:04
Сб. Узбекистана уже совершила подвиг с выходом на ЧМ. К сожалению, на этом всё закончится. Слишком сильные соперники для них
Гость
