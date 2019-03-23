МакГинн: «Проиграем и Сан-Марино, если будем играть как с Казахстаном»

Полузащитник сборной Шотландии Джон МакГинн после разгромного поражения от Казахстана (0:3) призвал своих партнеров по команде собраться.

В следующем матче Шотландия сыграет против Сан-Марино - слабейшей сборной Европы.

Казахстан мы должны были побеждать. Они не новички, но у них нет известных футболистов. Однако с такой игрой нас будет обыгрывать каждый.

Нас обыграет даже Сан-Марино, если мы подойдем к этой игре с таким же отношением и покажем такой же уровень футбола. Всё просто. Нам нужно выдохнуть и добиться положительного результата.