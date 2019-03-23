ГлавнаяНовости

МакГинн: «Проиграем и Сан-Марино, если будем играть как с Казахстаном»

вчера, 16:18
Сан-МариноЛоготип футбольный клуб Сан-Марино-:-Логотип футбольный клуб ШотландияШотландия20:00 Не начался

Полузащитник сборной Шотландии Джон МакГинн после разгромного поражения от Казахстана (0:3) призвал своих партнеров по команде собраться.

В следующем матче Шотландия сыграет против Сан-Марино - слабейшей сборной Европы.

Казахстан мы должны были побеждать. Они не новички, но у них нет известных футболистов. Однако с такой игрой нас будет обыгрывать каждый.

Нас обыграет даже Сан-Марино, если мы подойдем к этой игре с таким же отношением и покажем такой же уровень футбола. Всё просто. Нам нужно выдохнуть и добиться положительного результата.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Моуриньо спрогнозировал, кто сыграет в финале Лиги чемпионов
Сегодня, 00:04 Комментарии30
Ван Дейк: «Не считаю нас фаворитами матча с Германией»
Вчера, 22:40 Комментарии11
Джеррард: «Вновь сыграть против „Милана“ - особенное чувство»
Вчера, 22:18 Комментарии3
Тренер «Аустрии»: «Счет в матче с „Зенитом“ мог бы быть и 3:3»
Вчера, 21:46 Комментарии10
Кака: «Пакета готов играть за Бразилию под 10-м номером»
Вчера, 19:45 Комментарии7
Варан: «Меня всё устраивает в „Реале“»
Вчера, 17:40 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Erlov
Erlov
   193 / 979
вчера в 16:47
А нужно проиграть.
cska plus
cska plus
   5 / 979
вчера в 16:40
Проиграйте а мы посмеёмся.
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   41 / 979
вчера в 16:26
Дерзайте, пусть болельщики Сан-Марино порадуются.
ДАША Д
ДАША Д
   174 / 979
вчера в 16:22
Поболеем за Сан-Морино.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100