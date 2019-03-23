Капитан Казахстана: «Россия – хорошая команда, доказала свой уровень»

Капитан сборной Казахстана Исламбек Куат прокомментировал предстоящий матч отборочного турнира Евро-2020 с национальной командой России.

В российских СМИ пишут, что Россия должна легко обыгрывать Казахстан? Пускай пишут что хотят, это их работа. Мы завтра выйдем и будем играть. Хотим преподнести сюрприз. Эйфории после Шотландии никакой не было, сразу начали готовиться к России. Россия – хорошая команда, доказала свой уровень.

Да, мы смотрели её матч с Бельгией, нам не спалось после Шотландии. Впечатления? Мне понравилась игра. Встречались две хорошие сборные. У вас ребята все хорошие, найдете замены в центре поля, никаких проблем не будет.