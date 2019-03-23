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Капитан Казахстана: «Россия – хорошая команда, доказала свой уровень»

вчера, 15:40
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия17:00 Не начался

Капитан сборной Казахстана Исламбек Куат прокомментировал предстоящий матч отборочного турнира Евро-2020 с национальной командой России.

В российских СМИ пишут, что Россия должна легко обыгрывать Казахстан? Пускай пишут что хотят, это их работа. Мы завтра выйдем и будем играть. Хотим преподнести сюрприз. Эйфории после Шотландии никакой не было, сразу начали готовиться к России. Россия – хорошая команда, доказала свой уровень.

Да, мы смотрели её матч с Бельгией, нам не спалось после Шотландии. Впечатления? Мне понравилась игра. Встречались две хорошие сборные. У вас ребята все хорошие, найдете замены в центре поля, никаких проблем не будет.

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Все комментарии
FROBI
FROBI
   45 / 979
вчера в 19:58
Вообще-то последние доказательства с Бельгией и Швецией были хреновые...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   159 / 979
вчера в 19:57
Подколол.Казахи победят.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 979
вчера в 18:48
На данный момент уровень сборной - 50 команда мира!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   117 / 979
вчера в 17:56
Только Россия! Только победа!!!
Adonius
Adonius
   226 / 979
вчера в 16:48
Это что злая ирония?
КЭТиК
КЭТиК
   163 / 979
вчера в 16:24
Казахстан опасен.
EAGuar As
EAGuar As
   38 / 979
вчера в 16:17
Удачи сборной России .
Виталий Козлов
Виталий Козлов
   136 / 979
вчера в 16:01
Доказала свой уровень,команда дно .
cska plus
cska plus
   5 / 979
вчера в 15:54
Недооценки не должно быть.
Denkuz
Denkuz
   24 / 979
вчера в 15:49
К чему такие шутки?
Adonius
Adonius
   226 / 979
вчера в 15:46
Еще раз докажет вскоре.
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