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Джака: «Я очень амбициозен и хочу сделать следующий шаг в карьере»

вчера, 14:45

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака признался, что в будущем он намерен попробовать свои силы в еще более крупном клубе.

26-летний Джака перебрался в «Арсенал» в мае 2016 года за 40 млн евро.

Я очень амбициозен и хочу сделать следующий шаг. «Арсенал» не должен быть моей последней остановкой в карьере.

Отмечается, что болельщики «Арсенала» выразили недоумение по поводу этого заявления. 

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Все комментарии
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   155 / 979
сегодня в 01:48
Второй кутепов.
Artuom
Artuom
   220 / 979
вчера в 20:37
Ахахаха
Он даже на этом уровне часто лажает, куда ему ещё выше?))
sparxx2
sparxx2
   450 / 979
вчера в 14:54
Беги в Албанию, обратно.
Denkuz
Denkuz
   24 / 979
вчера в 14:47
Пусть Джака попробует.
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