Джака: «Я очень амбициозен и хочу сделать следующий шаг в карьере»

вчера, 14:45

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака признался, что в будущем он намерен попробовать свои силы в еще более крупном клубе.

26-летний Джака перебрался в «Арсенал» в мае 2016 года за 40 млн евро.

Я очень амбициозен и хочу сделать следующий шаг. «Арсенал» не должен быть моей последней остановкой в карьере.

Отмечается, что болельщики «Арсенала» выразили недоумение по поводу этого заявления.