Джака: «Я очень амбициозен и хочу сделать следующий шаг в карьере»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака признался, что в будущем он намерен попробовать свои силы в еще более крупном клубе.
26-летний Джака перебрался в «Арсенал» в мае 2016 года за 40 млн евро.
Я очень амбициозен и хочу сделать следующий шаг. «Арсенал» не должен быть моей последней остановкой в карьере.
Отмечается, что болельщики «Арсенала» выразили недоумение по поводу этого заявления.
Он даже на этом уровне часто лажает, куда ему ещё выше?))
Он даже на этом уровне часто лажает, куда ему ещё выше?))