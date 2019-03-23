Овермарс: «Некоторые игроки „Аякса“ незаменимы»

Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс признался, что летом у него будет много работы. Многими игроками нидерландского клуба интересуются ведущие команды Европы.

Некоторые игроки незаменимы, они рождаются раз в двадцать лет. Я не хочу называть конкретные имена, но это факт. Мы будем испытывать некоторые проблемы, чтобы заменить их. Это будет непросто сделать, но это меня не пугает.

Мы заняты поиском. Два года назад мы были в финале Лиги Европы, а сейчас выступаем в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это неплохой результат.