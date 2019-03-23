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Овермарс: «Некоторые игроки „Аякса“ незаменимы»

вчера, 15:25

Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс признался, что летом у него будет много работы. Многими игроками нидерландского клуба интересуются ведущие команды Европы.

Некоторые игроки незаменимы, они рождаются раз в двадцать лет. Я не хочу называть конкретные имена, но это факт. Мы будем испытывать некоторые проблемы, чтобы заменить их. Это будет непросто сделать, но это меня не пугает. 

Мы заняты поиском. Два года назад мы были в финале Лиги Европы, а сейчас выступаем в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это неплохой результат. 

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Все комментарии
Горожане
Горожане
   636 / 979
сегодня в 00:02
Тебе виднее Марк.
Горожане
Горожане
   636 / 979
сегодня в 00:01
Тебе виднее Марк.
Bagula
Bagula ответил RTS-25
   158 / 979
вчера в 22:09
Голландцы играют по всему Миру. Зеедорф топтал поля Бразилии. А когда русские так покорят Мир?
А что, это нужно?
RTS-25
RTS-25 ответил obana777
   934 / 979
вчера в 20:51
Аякс - лучший клуб по поставке классной молодежи европейскому футболу.
Голландцы играют по всему Миру. Зеедорф топтал поля Бразилии. А когда русские так покорят Мир?
RTS-25
RTS-25 ответил Коллекционер пупсиков
   934 / 979
вчера в 20:49
Растащут скоро Аякс.
Как пить дать..Кому водки?
RTS-25
RTS-25
   934 / 979
вчера в 20:44
Что да, то да. Овермарс знает, что говорит.
obana777
obana777
   200 / 979
вчера в 17:16
Аякс - лучший клуб по поставке классной молодежи европейскому футболу.
Van Vanovich
Van Vanovich
   703 / 979
вчера в 16:02
Как хочется чтобы Аякс сохранил игроков годик еще. Чтобы они показали себя в Европе
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   82 / 979
вчера в 15:50
Растащут скоро Аякс.
cska plus
cska plus
   5 / 979
вчера в 15:26
Такие индивидумы как Марк рождаются раз в 50 лет.
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