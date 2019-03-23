Моуриньо намекнул, что может начать работать во Франции

Португальский тренер Жозе Моуриньо намекнул, что может продолжить тренерскую деятельность во Франции.

Франция? Сложно сказать. Если бы я сказал, что не рассматриваю предложения из Франции, то я не был бы честен с вами. Если я скажу «да», то вы начнете рассуждать о клубах, которые могут меня заинтересовать.

Я мог бы вернуться в страну, в которой я уже работал, или попробовать что-то новое для себя. Посмотрим, что будет.