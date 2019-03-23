Моуриньо намекнул, что может начать работать во Франции

Португальский тренер Жозе Моуриньо намекнул, что может продолжить тренерскую деятельность во Франции.
Франция? Сложно сказать. Если бы я сказал, что не рассматриваю предложения из Франции, то я не был бы честен с вами. Если я скажу «да», то вы начнете рассуждать о клубах, которые могут меня заинтересовать.
Я мог бы вернуться в страну, в которой я уже работал, или попробовать что-то новое для себя. Посмотрим, что будет.
- Ну и что?
- Ну вот я одна сижу, скучаю...
- И чего?
- Может ты приедешь ко мне?
- А зачем?
- Да вот завалялась у меня бутылочка шампанского...
- Я шампанское не люблю...
- Короче, приезжай и трахни меня!
- А-а-а! Намёк понял, выезжаю.
- Ну и что?
- Ну вот я одна сижу, скучаю...
- И чего?
- Может ты приедешь ко мне?
- А зачем?
- Да вот завалялась у меня бутылочка шампанского...
- Я шампанское не люблю...
- Короче, приезжай и трахни меня!
- А-а-а! Намёк понял, выезжаю.
При определённых раскладах он даст результат, у него не забалУешь, авторитет и распальцовки игроков он не принимает, опыт есть и он его не пропил...
Рано и напрасно его некоторые высокомерно списали...
Да, - с Анжером и воронежским Факелом он, навряд ли, за 2-3 сезона возьмёт ЛЧ..:))
Но тот босс, который возьмёт такого наёмника, - скорее, не прогадает..:))
При определённых раскладах он даст результат, у него не забалУешь, авторитет и распальцовки игроков он не принимает, опыт есть и он его не пропил...
Рано и напрасно его некоторые высокомерно списали...
Да, - с Анжером и воронежским Факелом он, навряд ли, за 2-3 сезона возьмёт ЛЧ..:))
Но тот босс, который возьмёт такого наёмника, - скорее, не прогадает..:))
при живом-то тренере без стыда и совести намекает
вот ведь лицемерный земляк гея из ювентуса)
при живом-то тренере без стыда и совести намекает
вот ведь лицемерный земляк гея из ювентуса)