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Моуриньо намекнул, что может начать работать во Франции

вчера, 15:30

Португальский тренер Жозе Моуриньо намекнул, что может продолжить тренерскую деятельность во Франции.

Франция? Сложно сказать. Если бы я сказал, что не рассматриваю предложения из Франции, то я не был бы честен с вами. Если я скажу «да», то вы начнете рассуждать о клубах, которые могут меня заинтересовать. 

Я мог бы вернуться в страну, в которой я уже работал, или попробовать что-то новое для себя. Посмотрим, что будет.

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Все комментарии
BARCDJIN
BARCDJIN ответил вoлгoдoн
   170 / 979
вчера в 23:38
переводчик норовит сместить тухеля судя по всему при живом-то тренере без стыда и совести намекает вот ведь лицемерный земляк гея из ювентуса)
100%
beefs
beefs
   153 / 979
вчера в 23:06
какая разница, деньги не пахнут...
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   77 / 979
вчера в 21:01
Иди в Енисей!
dzvinka
dzvinka
   73 / 979
вчера в 20:35
неужто кинет таки парижский мешок на бабки))) разведет или нет, кто как считает?!
За Ливерпуль
За Ливерпуль
   276 / 979
вчера в 20:28
Не надо сопли жевать, в Зенит вместо Семака.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   28 / 979
вчера в 19:55
Поддерживает угасающий интерес к своей персоне....
FROBI
FROBI
   45 / 979
вчера в 19:44
В ПСЖ не возьмут, а остальным лягушатникам не под силу конкурировать с Зеней )
obana777
obana777 ответил susanin ultrazenith
   200 / 979
вчера в 19:10
Возьми российский клуб и выиграй с ним Лигу Чемпионов!!!
Один уже брал и еще не тренировав заявил, что клуб будет чемпионом. Чем всё завершилось напоминать не надо?
STVA 1
STVA 1
   71 / 979
вчера в 18:35
С его запросами это только ПСЖ !
shlomo
shlomo
   80 / 979
вчера в 17:58
Ему нужен не просто клуб где хвезды, еще и где бабок будет немерено, да еще и желательно, чтобы Фейр-плей не касался этого клуба....вот тогда результат будет, хотя МЮ все это имел....
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   155 / 979
вчера в 17:49
В ПСЖ вариант.
Kavaro
Kavaro
   298 / 979
вчера в 17:43
-Алло! Ты знаешь, мои родители уехали на дачу...
- Ну и что?
- Ну вот я одна сижу, скучаю...
- И чего?
- Может ты приедешь ко мне?
- А зачем?
- Да вот завалялась у меня бутылочка шампанского...
- Я шампанское не люблю...
- Короче, приезжай и трахни меня!
- А-а-а! Намёк понял, выезжаю.
particular
particular
   8 / 979
вчера в 17:42
Можно по разному про него думать, называть физруком и глумиться над его возможностями... Но...
При определённых раскладах он даст результат, у него не забалУешь, авторитет и распальцовки игроков он не принимает, опыт есть и он его не пропил...
Рано и напрасно его некоторые высокомерно списали...
Да, - с Анжером и воронежским Факелом он, навряд ли, за 2-3 сезона возьмёт ЛЧ..:))
Но тот босс, который возьмёт такого наёмника, - скорее, не прогадает..:))
drug01
drug01
   109 / 979
вчера в 17:23
Хороший намёк!
Великий Князь
Великий Князь
   9 / 979
вчера в 17:13
Balanenok
Balanenok
   92 / 979
вчера в 16:58
Физруки рыщут по Европе.
handreb
handreb
   46 / 979
вчера в 16:52
Карерный тренер.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 979
вчера в 16:48
Для его амбиций только ПСЖ. Гыгыгы
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   117 / 979
вчера в 16:17
Возьми российский клуб и выиграй с ним Лигу Чемпионов!!!
Kuprin
Kuprin
   227 / 979
вчера в 15:57
нацелился на жирный арабский мешок
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
   191 / 979
вчера в 15:47
Его уровень это максимум Анжер
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   180 / 979
вчера в 15:42
переводчик норовит сместить тухеля судя по всему
при живом-то тренере без стыда и совести намекает
вот ведь лицемерный земляк гея из ювентуса)
kotmyshka
kotmyshka
   124 / 979
вчера в 15:42
экий он таинственный...
Сантус
Сантус
   122 / 979
вчера в 15:42
Эта формулировка уже звучала от Рамоса после карточки с Аяксом.....видимо фразеологический оборот очень впечатлил Моура..))
cska plus
cska plus
   5 / 979
вчера в 15:40
Во Франции только псж.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 979
вчера в 15:34
Во Франции один мешок!
Kresi frok
Kresi frok
   238 / 979
вчера в 15:31
Возьми Генгам и докажи, что ты хоть чего то стоишь!
dimagas1
dimagas1
   269 / 979
вчера в 15:31
ПэСэЖэ по ходу ,другие мелко плавают для его амбиций.
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