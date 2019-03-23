Тренер Казахстана: «Мы хотим преподнести сюрприз сборной России»

Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек прокомментировал предстоящий матч отборочного турнира Евро-2020 с национальной командой России.

Сборная Бельгии – очень сильная команда, первая в рейтинге ФИФА , с ней россиянам было сложно. Я смотрел много матчей нашего будущего соперника – как товарищеских, так и в Лиге Наций. Мы знаем про то, что у России не будет нескольких игроков в центре поля, но есть футболисты с определенными качествами, которые сыграют. Для нас это будет тяжелая встреча.



Мы хотим преподнести сюрприз. А для этого нам опять надо играть как одна команда, уважать соперника. У нас хорошее настроение после победы над Шотландией, оно тоже должно помочь. Сложно выиграть два тяжелых матча подряд. Россия – огромный фаворит, мы уважаем её, отмечаем качества её игроков. Но у нас будет хорошая поддержка, постараемся приятно удивить публику.