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Тренер Казахстана: «Мы хотим преподнести сюрприз сборной России»

вчера, 15:56
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия17:00 Не начался

Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек прокомментировал предстоящий матч отборочного турнира Евро-2020 с национальной командой России. 

Сборная Бельгии – очень сильная команда, первая в рейтинге ФИФА, с ней россиянам было сложно. Я смотрел много матчей нашего будущего соперника – как товарищеских, так и в Лиге Наций. Мы знаем про то, что у России не будет нескольких игроков в центре поля, но есть футболисты с определенными качествами, которые сыграют. Для нас это будет тяжелая встреча. 

Мы хотим преподнести сюрприз. А для этого нам опять надо играть как одна команда, уважать соперника. У нас хорошее настроение после победы над Шотландией, оно тоже должно помочь. Сложно выиграть два тяжелых матча подряд. Россия – огромный фаворит, мы уважаем её, отмечаем качества её игроков. Но у нас будет хорошая поддержка, постараемся приятно удивить публику.

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Все комментарии
barcamilan
barcamilan
   723 / 979
вчера в 23:05
в нурсултане игрют?
40175219386
40175219386 ответил Виталий Козлов
   55 / 979
вчера в 20:49
Обыграйте Россию,что бы черчесова наконец то уволили,а то его так не убрать со сборной .
наивный) неужели ты думаешь, что если Казахстан обыграет Россию, то Черчесова уволят)
Просто Краснодарский
Просто Краснодарский
   340 / 979
вчера в 19:57
Вполне вероятно с таким составом
FROBI
FROBI
   45 / 979
вчера в 19:56
Сюрприз сбР может привезти только сама себе (
Воистину не знаешь чего ждать. Если не настроятся на казахов (типа мы аж четвертьфиналисты ЧМ!), то могут облажаться. Вот и посмотрим, Черчесов управляет командой или нет.
Т34
Т34
   62 / 979
вчера в 19:01
Сюрприз хороший, или плохой? Глядя на нашу сборную теряешься в догадках, а что же ожидать?
Capitan555
Capitan555
   372 / 979
вчера в 18:36
Может Казахстан докажет,что Черчесов распиаренный физрук.....
Leha-ha50
Leha-ha50
   20 / 979
вчера в 18:30
Кто у нас в полузащите играть будет??? Вот тут может быть сюрприз.
ЮЗИК
ЮЗИК
   199 / 979
вчера в 17:18
Сейчас самое время для сюрпризов, усатый вместо того чтоб готовиться только языком болоболит
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   165 / 979
вчера в 16:44
Думаю, что у них получится.
Caniggia
Caniggia
   29 / 979
вчера в 16:38
У чабана всё равно уже готовы куча заготовок, типа железных отмазок, даже в случае поражения от Казахстана. И первая неубиваемая отмазка - искусственный газон!
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил Заур-ЗВЕРЬ
   414 / 979
вчера в 16:35
а зачем убирать Черчсова с команды? Хидинги Вам нужны))) вообще зачем ломать схему в налаженном механизме?) Вы дураки?)))
Лысый реально слаб. Нет мысли. На домашнем мундиале они бы феерили хоть с Тихоновецким.
cska plus
cska plus
   5 / 979
вчера в 16:28
Зазались уже.
vinyardrip
vinyardrip ответил Виталий Козлов
   569 / 979
вчера в 16:20
Обыграйте Россию,что бы черчесова наконец то уволили,а то его так не убрать со сборной .
Нереально. Таких не выпрешь
vinyardrip
vinyardrip
   569 / 979
вчера в 16:19
Обказиться? Это не будет сюрпризом
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
вчера в 16:12
а зачем убирать Черчсова с команды? Хидинги Вам нужны))) вообще зачем ломать схему в налаженном механизме?) Вы дураки?)))
Аксинья
Аксинья
   52 / 979
вчера в 16:10
А просто взять и выиграть без всяких сюрпризов слабо?
makerdream
makerdream
   436 / 979
вчера в 16:05
чпок чпок)) Нурсултанычи хотят выиграть но силенок не хватит. Поэтому рашка ВИН
mangoх12
mangoх12
   21 / 979
вчера в 16:05
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   79 / 979
вчера в 15:59
Это совсем не сложно, Черчесов знает как.
Виталий Козлов
Виталий Козлов
   136 / 979
вчера в 15:59
Обыграйте Россию,что бы черчесова наконец то уволили,а то его так не убрать со сборной .
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