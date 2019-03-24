Сидельников: «России будет тяжело из-за искусственного поля в Казахстане»

Бывший вратарь сборной Казахстана Андрей Сидельников оценил расстановку сил перед матчем отбора к Евро-2020 между Казахстаном и Россией.

Признаюсь, что не смотрел матч с шотландцами и видел только обзор. Ребята забили очень хорошие голы, были передачи, которых я раньше не видел. Возможно, это как раз тренерская наработка для использования проблемных зон шотландцев. Но теперь никто не знает, что сказать о сборной Казахстана. Настоящая темная лошадка.

Сборной России будет тяжело из-за того, что там искусственное поле, по сути закрытый манеж. Очень многие сборные, в том числе мировые лидеры, по целому тайму привыкали к этому покрытию. Там реально тяжело будет играть.

Шансы есть всегда. Пацаны [в команде Казахстана] бьются до последней минуты, тем более дома. Будет тяжело сборной России, это точно. Тем более если она не настроится как положено.