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Сидельников: «России будет тяжело из-за искусственного поля в Казахстане»

вчера, 09:36
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан0 : 4Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший вратарь сборной Казахстана Андрей Сидельников оценил расстановку сил перед матчем отбора к Евро-2020 между Казахстаном и Россией.

Признаюсь, что не смотрел матч с шотландцами и видел только обзор. Ребята забили очень хорошие голы, были передачи, которых я раньше не видел. Возможно, это как раз тренерская наработка для использования проблемных зон шотландцев. Но теперь никто не знает, что сказать о сборной Казахстана. Настоящая темная лошадка.

Сборной России будет тяжело из-за того, что там искусственное поле, по сути закрытый манеж. Очень многие сборные, в том числе мировые лидеры, по целому тайму привыкали к этому покрытию. Там реально тяжело будет играть.

Шансы есть всегда. Пацаны [в команде Казахстана] бьются до последней минуты, тем более дома. Будет тяжело сборной России, это точно. Тем более если она не настроится как положено.

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Все комментарии
time out
time out
   51 / 906
вчера в 10:31
Про плохого танцора тут уже много сказано, присоединяюсь! Солидарен с ними, другой причины плохой игры быть не может. Может танцора кастрировать?
Сетка между ног
Сетка между ног ответил LOpp
   14 / 906
вчера в 10:29
России будет чуть полегче из-за отсутствия дыркинфея
starche
starche
   266 / 906
вчера в 10:09
"Плохому танцору"..................далее по тексту. Поле здесь не при чём.
LOpp
LOpp
   13 / 906
вчера в 10:08
России будет тяжело не из-за этого
cska plus
cska plus
   8 / 906
вчера в 10:06
Поле не причина, у казахов уровень другой, надо побеждать.
sir_Alex
sir_Alex
   21 / 906
вчера в 09:56
"Тем более если она не настроится как положено" ‑ ключевая фраза всего вью, пусть и с ошибками в пунктуации 😂
particular
particular
   7 / 906
вчера в 09:53
Нашим, вообще, часто что-то мешает...
Как обычно, - то @ер длинный, то рубаха короткая..:))
pavkur
pavkur
   28 / 906
вчера в 09:51
Если бы дело было в поле.
дельфин непешеход из морокко
дельфин непешеход из морокко
   156 / 906
вчера в 09:49
пацаны пацанчики))))
kotmyshka
kotmyshka
   106 / 906
вчера в 09:49
будет тяжело в любом случае
Gallardo27
Gallardo27
   882 / 906
вчера в 09:44
Нет такого города -Астана
15511551
15511551
   40 / 906
вчера в 09:43
искусственное поле для всех одинаково, и для сборной России, и для сборной Казахстана
beefs
beefs
   104 / 906
вчера в 09:38
если бы дело было только в газоне...
Конный кружок по интересам
Конный кружок по интересам
   186 / 906
вчера в 09:38
Плохому танцору...
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