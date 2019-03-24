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Манчини: «У Моизе Кина огромный потенциал»

вчера, 09:03
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия2 : 0Логотип футбольный клуб ФинляндияФинляндияМатч завершен

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвел итоги матча отбора к Евро-2020 с Финляндией (2:0) и оценил игру молодого нападающего Моизе Кина, забившего гол в дебютной встрече.

Было нелегко, потому что Финляндия сразу закрылась и стала играть в пять защитников. Мы допустили несколько ошибок в начале матча, но во втором тайме сыграли намного лучше и создали множество опасных моментов.

У Кина есть мастерство и огромный потенциал, всё зависит от него. Его талант виден невооруженным глазом, поэтому он был очевидным кандидатом в сборную.

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Все комментарии
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   84 / 906
вчера в 11:20
Только бы он его не растерял раньше времени.
Erlov
Erlov
   123 / 906
вчера в 10:10
Удачи Кину!
cska plus
cska plus
   8 / 906
вчера в 10:09
Манчини пока удачно работает в сборной.
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