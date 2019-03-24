Манчини: «У Моизе Кина огромный потенциал»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвел итоги матча отбора к Евро-2020 с Финляндией (2:0) и оценил игру молодого нападающего Моизе Кина, забившего гол в дебютной встрече.

Было нелегко, потому что Финляндия сразу закрылась и стала играть в пять защитников. Мы допустили несколько ошибок в начале матча, но во втором тайме сыграли намного лучше и создали множество опасных моментов.

У Кина есть мастерство и огромный потенциал, всё зависит от него. Его талант виден невооруженным глазом, поэтому он был очевидным кандидатом в сборную.