Моуриньо спрогнозировал, кто сыграет в финале Лиги чемпионов

Португальский специалист Жозе Моуриньо считает, что в финале нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов сыграют «Барселона» и «Ювентус».

Считаю, что «Ювентус» и «Барселона» - это два идеальных кандидата для финала Лиги чемпионов, поскольку в их составе есть лучшие игроки мира. Безусловно, еще есть английские команды, которые могут преподнести сюрприз. Но я считаю, что в финале сыграют те клубы, в составе которых есть особенные игроки.