Моуриньо спрогнозировал, кто сыграет в финале Лиги чемпионов

Португальский специалист Жозе Моуриньо считает, что в финале нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов сыграют «Барселона» и «Ювентус».
Считаю, что «Ювентус» и «Барселона» - это два идеальных кандидата для финала Лиги чемпионов, поскольку в их составе есть лучшие игроки мира. Безусловно, еще есть английские команды, которые могут преподнести сюрприз. Но я считаю, что в финале сыграют те клубы, в составе которых есть особенные игроки.
Ранее Моуриньо намекнул, что он может начать работать во Франции.
В финале должны играть Ювентус и Манчестер Юнайтед.
В финале должны играть Ювентус и Манчестер Юнайтед.
Там же его багаж.
Там же его багаж.
Даже если Юве пройдет Аякс, с такой игрой, которую демонстрирует МС, у Юве просто шансов нету дальше пройти.
Я думаю что финал будет МС-Барселона, а там Пеп как всегда сольет матч своему бывшему клубу, а в оправдание скажет, ну я же довел МС до финала впервые в их истории, а это уже достижение. Скриньте, так и будет.
Даже если Юве пройдет Аякс, с такой игрой, которую демонстрирует МС, у Юве просто шансов нету дальше пройти.
Я думаю что финал будет МС-Барселона, а там Пеп как всегда сольет матч своему бывшему клубу, а в оправдание скажет, ну я же довел МС до финала впервые в их истории, а это уже достижение. Скриньте, так и будет.
Ювентус и Барселона скорей два идеальных кандидата для победы в своих чемпионатах...))
Мне кажется условный МС на сегодня не хуже...моуриньевских кандидатов...
До жеребьёвки был уверен в финале Ювентус-МС.....
Но коль эта игра пройдёт на уровне полуфинала.....финал становится непредсказуемым..)))
Ювентус и Барселона скорей два идеальных кандидата для победы в своих чемпионатах...))
Мне кажется условный МС на сегодня не хуже...моуриньевских кандидатов...
До жеребьёвки был уверен в финале Ювентус-МС.....
Но коль эта игра пройдёт на уровне полуфинала.....финал становится непредсказуемым..)))
Ты о чем вообще?
Позор таким болельщикам которые не знают какие пары могут выйти финал.
Тфу на тебя МЮшвальний
Ты о чем вообще?
Позор таким болельщикам которые не знают какие пары могут выйти финал.
Тфу на тебя МЮшвальний
Маур чепуху гонит.
Маур чепуху гонит.