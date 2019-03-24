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Моуриньо спрогнозировал, кто сыграет в финале Лиги чемпионов

вчера, 00:04

Португальский специалист Жозе Моуриньо считает, что в финале нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов сыграют «Барселона» и «Ювентус».

Считаю, что «Ювентус» и «Барселона» - это два идеальных кандидата для финала Лиги чемпионов, поскольку в их составе есть лучшие игроки мира. Безусловно, еще есть английские команды, которые могут преподнести сюрприз. Но я считаю, что в финале сыграют те клубы, в составе которых есть особенные игроки.

Ранее Моуриньо намекнул, что он может начать работать во Франции.

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Все комментарии
Zeychba
Zeychba ответил Steven Gerrard 008
   333 / 906
вчера в 22:56
Школота с тобой не согласна)
Плак-плак=(
League1
League1
   88 / 906
вчера в 19:04
Барселона в финале не нужна.
В финале должны играть Ювентус и Манчестер Юнайтед.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   414 / 906
вчера в 18:58
Прогноз от заДУМчивого: Претендентов много , Чемпион - Один!
Dmitriy Q
Dmitriy Q ответил NGY
   376 / 906
вчера в 16:14
Очень сомнительно. Даже если Юве пройдет Аякс, с такой игрой, которую демонстрирует МС, у Юве просто шансов нету дальше пройти. Я думаю что финал будет МС-Барселона, а там Пеп как всегда сольет матч своему бывшему клубу, а в оправдание скажет, ну я же довел МС до финала впервые в их истории, а это уже достижение. Скриньте, так и будет.
После игры с Атлетико я уверен в ЮВЕ, такой атаки мощной не всегда увидишь, Юве кислорода не давало,после победы в себя поверили очень мощно,не исключаю сюрпризов - это футбол
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил Zeychba
   400 / 906
вчера в 13:16
Школота с тобой не согласна)
Zeychba
Zeychba
   333 / 906
вчера в 11:35
Пфф. Ставить надо не на особенных игроков каких-то, а на команды, которые показывают лучшую игру. Так что ставлю на МС и Ливерпуль
Leha-ha50
Leha-ha50
   19 / 906
вчера в 11:02
Прогнозы - штука неблагодарная.
Naimi Nabi
Naimi Nabi
   883 / 906
вчера в 10:56
маур о клопе забыл сказать этот человек не спел еще гимн ЛЧ в финале
shur
shur
   162 / 906
вчера в 10:52
...вообще то противостояние Рон-Месси- уже приелось!!!
mntr13
mntr13
   685 / 906
вчера в 10:34
Так и будет
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   237 / 906
вчера в 10:32
Хороший прогноз и отличный вариант финала!! Дай бог! Посмотрим
starche
starche
   266 / 906
вчера в 10:11
Хотелось бы такого финала.
kasyak7
kasyak7
   570 / 906
вчера в 10:03
вполне возможно
Шуnя771
Шуnя771
   115 / 906
вчера в 09:35
Вполне возможно
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил mihaluch
   303 / 906
вчера в 09:23
Жребий не будет. Ювентус и барса могут встретиться только в финале. Также как и мс барса
ABir
ABir
   299 / 906
вчера в 09:14
Раньше сам играл в финалах, теперь прогнозирует. Хотя, такой финал был бы наверное интересен
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   317 / 906
вчера в 09:10
А почему МЮ не указал?
Там же его багаж.
112910415
112910415
   100 / 906
вчера в 09:06
МС вместо Ювентуса
sir_Alex
sir_Alex ответил Wolf77785
   21 / 906
вчера в 09:04
МС-Барса 2 года жду этот финал, надеюсь щас будет!
Аналогично. И победа МС!
Конный кружок по интересам
Конный кружок по интересам
   186 / 906
вчера в 08:55
А ЦСКА уже вылетели из ЛЧ?
obana777
obana777
   174 / 906
вчера в 08:24
Финал уже ясен: Реал - ПСЖ))))))))))))))))))
NGY
NGY
   62 / 906
вчера в 07:40
Очень сомнительно.

Даже если Юве пройдет Аякс, с такой игрой, которую демонстрирует МС, у Юве просто шансов нету дальше пройти.

Я думаю что финал будет МС-Барселона, а там Пеп как всегда сольет матч своему бывшему клубу, а в оправдание скажет, ну я же довел МС до финала впервые в их истории, а это уже достижение. Скриньте, так и будет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   17 / 906
вчера в 07:37
Странное высказывание с привкусом второстепенности английских команд...)))
Ювентус и Барселона скорей два идеальных кандидата для победы в своих чемпионатах...))
Мне кажется условный МС на сегодня не хуже...моуриньевских кандидатов...
До жеребьёвки был уверен в финале Ювентус-МС.....
Но коль эта игра пройдёт на уровне полуфинала.....финал становится непредсказуемым..)))
mihaluch
mihaluch
   515 / 906
вчера в 06:02
А если их жребий раньше сведёт?
Wolf77785
Wolf77785
   161 / 906
вчера в 05:49
МС-Барса 2 года жду этот финал, надеюсь щас будет!
ЮЗИК
ЮЗИК
   130 / 906
вчера в 05:42
Достойный будет финал
neomessi
neomessi ответил Evilhuman
   191 / 906
вчера в 05:40
    3ton
    3ton
       839 / 906
    вчера в 05:37
    Аякс - МЮ финал .
    Маур чепуху гонит.
    neomessi
    neomessi ответил cska plus
       191 / 906
    вчера в 05:36
    Ты тоже не прав, в финале будут кони против хрюшек
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда
       2 / 906
    вчера в 05:36
    Посмотрим, зайдет ли прогноз переводчика!
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