Ригони: «Могу сказать, что я счастлив в „Зените“»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони считает, что он стал сильнее после возвращения из «Аталанты», где аргентинец выступал на правах аренды.

По моим ощущениям, я вернулся из «Аталанты» сильнее, чем был. В Италии столкнулся с иным типом игры, поэтому надо было улучшать некоторые свои качества. В итоге, можно сказать, что дополнил себя, развил. Теперь и физически чувствую себя гораздо лучше, чем раньше, однако хочу и дальше прогрессировать.

Мой переезд в Италию был для того, чтобы получить больше игрового времени. Но в дальнейшем хотел вернуться, чтобы играть здесь. С такой мыслью в «Аталанту» и уезжал. Кстати, я уже сказал, что «Зенит» всегда ко мне очень хорошо относился. В случае с арендой это проявилось в очередной раз. Когда связался с клубом, он нашел возможность досрочно вернуть меня обратно. Могу сказать, что чувствую себя в «Зените» счастливым.