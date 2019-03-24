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Ригони: «Могу сказать, что я счастлив в „Зените“»

вчера, 15:16

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони считает, что он стал сильнее после возвращения из «Аталанты», где аргентинец выступал на правах аренды.

По моим ощущениям, я вернулся из «Аталанты» сильнее, чем был. В Италии столкнулся с иным типом игры, поэтому надо было улучшать некоторые свои качества. В итоге, можно сказать, что дополнил себя, развил. Теперь и физически чувствую себя гораздо лучше, чем раньше, однако хочу и дальше прогрессировать.

Мой переезд в Италию был для того, чтобы получить больше игрового времени. Но в дальнейшем хотел вернуться, чтобы играть здесь. С такой мыслью в «Аталанту» и уезжал. Кстати, я уже сказал, что «Зенит» всегда ко мне очень хорошо относился. В случае с арендой это проявилось в очередной раз. Когда связался с клубом, он нашел возможность досрочно вернуть меня обратно. Могу сказать, что чувствую себя в «Зените» счастливым. 

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Все комментарии
Leningrad 84
Leningrad 84
   143 / 906
сегодня в 03:55
Парню всего лишь 26 лет.
У него еще все впереди.
И в Зените - в частности!
Nikola45
Nikola45 ответил Аксинья
   38 / 906
вчера в 23:36
Восстановился? Но это не надолго - скоро опять гнить начнешь...Это Зенит...
А Ростов сегодня Тарасятник возглавляет? )) Понятно значит заговор против Ростова ))
Гавроша
Гавроша
   35 / 906
вчера в 22:35
Он прибавил после аталанты.
grazie100
grazie100
   239 / 906
вчера в 18:33
Про душ - умно и сразу выдаёт здесь высокий спартаковский уровень мюсли.
Ник Уволен
Ник Уволен
   261 / 906
вчера в 18:28
Вчера только Ригони старался.
Т34
Т34 ответил Питермен
   47 / 906
вчера в 17:05
Чемпион России 2019, можешь скринить
Не говори "гоп" не перепрыгнув, чтобы потом не выглядеть глупцом и не нести всякую хрень в оправдание.
Denkuz
Denkuz
   41 / 906
вчера в 17:03
Есть где.
Заполярный
Заполярный ответил Литейный 4
   134 / 906
вчера в 16:38
Ригони после аренды очень не плохо смотрится. Гыгыгы
Заполярный
Заполярный
   134 / 906
вчера в 16:36
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 906
вчера в 16:17
Ригони после аренды очень не плохо смотрится. Гыгыгы
Питермен
Питермен ответил Т34
   22 / 906
вчера в 16:17
Ты про какие титулы речь ведешь? Когда бомжевик последний раз титул выигрывал. Дзюба пришел в зенит за чемпионством, но уже состарился, а чемпионом так и не стал. Вы, бомжефаны, подальше отошли бы от дырявой газовой трубы, а то газ негативно влияет на правильность мышления.
Чемпион России 2019, можешь скринить
Ваня лучший
Ваня лучший
   39 / 906
вчера в 16:08
А во сколько это счастье обходится бюджету?
Т34
Т34 ответил Питермен
   47 / 906
вчера в 16:02
Молодец, в Зените все прогрессируют, выигрывают титулы и уходят в топовые команды. Это же не пупсики!
Ты про какие титулы речь ведешь? Когда бомжевик последний раз титул выигрывал. Дзюба пришел в зенит за чемпионством, но уже состарился, а чемпионом так и не стал. Вы, бомжефаны, подальше отошли бы от дырявой газовой трубы, а то газ негативно влияет на правильность мышления.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   56 / 906
вчера в 15:53
Питермен
Сегодня 16:21
Молодец, в Зените все прогрессируют, выигрывают титулы и уходят в топовые команды.
Это же не пупсики!
_________________________________________________________________
Особенно Витсель с Халком ушли в "топовый" чемпионат Китая. Зенит это команда уровня китайской Суперлиги
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   56 / 906
вчера в 15:52
Видимо, ему нравится получать треху от слабых клубов
Adonius
Adonius
   138 / 906
вчера в 15:52
Еще бы, не в свинарнике или его филиалах позорится.
minai
minai
   171 / 906
вчера в 15:22
Щасливчик млин.
Питермен
Питермен
   22 / 906
вчера в 15:21
Молодец, в Зените все прогрессируют, выигрывают титулы и уходят в топовые команды.
Это же не пупсики!
Аксинья
Аксинья
   45 / 906
вчера в 15:19
Восстановился? Но это не надолго - скоро опять гнить начнешь...Это Зенит...
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