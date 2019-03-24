Дмитрий Черышев: «Реабилитировались ли после Бельгии? Это не то слово»

Дмитрий Черышев, отец полузащитника сборной России Дениса Черышева, прокомментировал победу команды над Казахстаном.

Реабилитировались ли после Бельгии? Это не то слово. Мы играли со сборной Бельгии, которая является одной из лучших в Европе. К тому же первые 30 минут в Бельгии мы играли практически на равных. Сегодня мы понимали, что Казахстан будет обороняться, что будет тяжело вскрыть оборону. Ребята справились с тем, что нужно было забить быстрый гол. Результат говорит о том, что у нас есть хорошая сборная, которая способна решать высокие задачи.

Мы бежали вперёд и после четвёртого гола — это заслуга Черчесова. Первое, что он сделал, — поверил в ребят. Денис мне рассказывал, что во время чемпионата мира Черчесов постоянно повторял ребятам, что им всё по силам, что они пройдут далеко. Эта уверенность даёт свои плоды.