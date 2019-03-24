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Дмитрий Черышев: «Реабилитировались ли после Бельгии? Это не то слово»

вчера, 20:34
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан0 : 4Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Дмитрий Черышев, отец полузащитника сборной России Дениса Черышева, прокомментировал победу команды над Казахстаном.

Реабилитировались ли после Бельгии? Это не то слово. Мы играли со сборной Бельгии, которая является одной из лучших в Европе. К тому же первые 30 минут в Бельгии мы играли практически на равных. Сегодня мы понимали, что Казахстан будет обороняться, что будет тяжело вскрыть оборону. Ребята справились с тем, что нужно было забить быстрый гол. Результат говорит о том, что у нас есть хорошая сборная, которая способна решать высокие задачи.

Мы бежали вперёд и после четвёртого гола — это заслуга Черчесова. Первое, что он сделал, — поверил в ребят. Денис мне рассказывал, что во время чемпионата мира Черчесов постоянно повторял ребятам, что им всё по силам, что они пройдут далеко. Эта уверенность даёт свои плоды.

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Все комментарии
pavkur
pavkur
   28 / 906
сегодня в 06:36
В Бельгии более сильная команда порвала более слабую, как и в Казахстане.
Виталий Козлов
Виталий Козлов
   114 / 906
вчера в 23:21
Вот когда обыграете Бельгию -у себя дома, думаю 4:0,с них хватит,вот только тогда, сборная реабилитируется за поражение на выезде.
Palex
Palex
   96 / 906
вчера в 22:29
Разговоры в пользу бедных. Два матча после ЧМ с топовыми сборными Германией и Бельгией мы проиграли с разницей 1-6. Так что всякие там заслуги Черчесова в матче с Казахстаном это все лирика.
alexando1974
alexando1974
   596 / 906
вчера в 21:55
Реабилитируетесь когда дома бельгию обыграете! чему нибыть)))
Знатог
Знатог
   158 / 906
вчера в 21:34
Батяня комбат влез, МЫ выиграли.
Aчиститель
Aчиститель
   95 / 906
вчера в 21:16
Невозможно сравнивать сборные Бельгии и Казахстана, чтобы говорить о реабилитации.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил вoлгoдoн
   9 / 906
вчера в 21:14
опасной ьыла оборона и вратарская линия,благо Стас вышвырнул всю никчемную свору,навел порядок
25процентный клоун
25процентный клоун ответил pomor45
   9 / 906
вчера в 21:12
из-за Жиркова и Слуцкого ((
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 906
вчера в 21:08
Уважаю мнение ,не то что псевдоэксперты,которые хаяли Стаса
STVA 1
STVA 1
   65 / 906
вчера в 21:07
Еще ничего не сделали.
pomor45
pomor45
   112 / 906
вчера в 20:48
Такая же было после победы над сборной Чехии 4:1 на Евро-2012. Всё закончилось позором и скандалом.
loko7
loko7
   282 / 906
вчера в 20:45
Реабилитация будет когда обыграют Бельгию дома и выйдут с первого места.
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   63 / 906
вчера в 20:41
многовато эйфории,которая очень опасна
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