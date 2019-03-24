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Черчесов: «Выигрыш Казахстана у Шотландии помог нам настроиться на игру»

вчера, 19:35
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан0 : 4Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над Казахстаном.

Как отношусь к тому, что сборная России стала первой командой, выигравшей в городе Нур-Султан? Положительно! Занесём в актив.

Ключевыми стали несколько моментов. Выигрыш Казахстана у Шотландии 3:0 нам помог правильно подойти к игре. Второе – изучение соперника, как он играет системно. Третий – выбор тактики на игру. Четвёртое – выбор состава и выполнение установки, которую планировали.

Но начал я с первого. Самое главное – шотландцы проиграли здесь 3:0. Если бы они выиграли 3:0, мне пришлось бы два дня рассказывать футболистам, что с Казахстаном играть нужно от ножа. А так они сами всё видели.

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Все комментарии
Adonius
Adonius
   138 / 906
вчера в 21:07
Шотландцы проиграли потому, что на таком поле им играть не приходилось.
ДСА
ДСА
   177 / 906
вчера в 20:33
От испуга выдали хорошую игру.
Adonius
Adonius
   138 / 906
вчера в 20:03
С победой сборную!
cska plus
cska plus
   8 / 906
вчера в 19:54
В любом случае молодцы, с победой!
cevin cigan
cevin cigan
   67 / 906
вчера в 19:49
Вот это нас и губит! Не правильный настрой,что с фаворитами(там коленки трясутся),а с аутсайдерами(не Казахстан)не до настрой.Нужно рвать всех и вся!!!
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