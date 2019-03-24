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Газзаев: «Сборная сыграла очень результативно, чего от нее и ожидали»

вчера, 22:25
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан0 : 4Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев поделился впечатлениями после победы сборной России над Казахстаном в рамках отбора Евро-2020.

Все ждали победы от сборной России, несмотря на то, что первый матч с шотландцами команда Казахстана сыграла очень успешно. Психологический фон после победы 3:0 у них был очень хорошим. Сборная России с первой и до последней минуты показала очень уверенную, агрессивную игру, действовала очень собрано, дисциплинированно. Игра оставила очень приятное впечатление.

Мне очень понравились изменения, которые произошли в составе, Семенов сыграл очень уверенно, как и вся оборона. Несмотря на потерю Головина и Зобнина, команда действовала очень дисциплинированно, и Оздоев, и Газинский, и Ионов сыграли очень продуктивно и полезно. Блестяще сыграл Черышев, Дзюба забил, в целом команда сыграла очень результативно, чего от нее и ожидали.

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Все комментарии
pavkur
pavkur
   28 / 906
сегодня в 02:15
Было бы еще от кого обороняться.
Знатог
Знатог
   158 / 906
вчера в 22:44
особенно когда газика нет.
Великолепный
Великолепный
   79 / 906
вчера в 22:44
Молодцы! Не опозорились со сборной Казахстана
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 906
вчера в 22:34
Стас ты супер,давно это доказал,а инакомыслящих я давно тут заткнул,в игнор
EAGuar As
EAGuar As
   37 / 906
вчера в 22:33
С победой .
1-й парень
1-й парень
   90 / 906
вчера в 22:26
Хорошо сыграли, вопросов нет.
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