Газзаев: «Сборная сыграла очень результативно, чего от нее и ожидали»

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев поделился впечатлениями после победы сборной России над Казахстаном в рамках отбора Евро-2020.

Все ждали победы от сборной России, несмотря на то, что первый матч с шотландцами команда Казахстана сыграла очень успешно. Психологический фон после победы 3:0 у них был очень хорошим. Сборная России с первой и до последней минуты показала очень уверенную, агрессивную игру, действовала очень собрано, дисциплинированно. Игра оставила очень приятное впечатление.

Мне очень понравились изменения, которые произошли в составе, Семенов сыграл очень уверенно, как и вся оборона. Несмотря на потерю Головина и Зобнина, команда действовала очень дисциплинированно, и Оздоев, и Газинский, и Ионов сыграли очень продуктивно и полезно. Блестяще сыграл Черышев, Дзюба забил, в целом команда сыграла очень результативно, чего от нее и ожидали.