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Бышовец: «Тренеры сделали выводы из поражения от бельгийцев»

вчера, 22:20
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан0 : 4Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал победу сборной России над Казахстаном в рамках отбора Евро-2020.

Даже после поражения от Бельгии у меня была уверенность, что шансы нашей команды в матче со сборной Казахстана будут намного привлекательнее, несмотря на долгий перелет и не лучшее качество поля. Ошибки сборной Казахстана были связаны с неверно выбранной тактикой, а также с высокими скоростями, которые предложила наша сборная. Тренеры сделали выводы из поражения от бельгийцев, сразу был заметен прогресс в мобильности и взаимодействии игроков, что стало главной причиной такого большого количества голов. В то же время стоит учитывать уровень сборной Казахстана: команда впечатлила против шотландцев, но и не слишком впечатляюще показала себя команда Шотландии.

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Все комментарии
Mangur
Mangur
   315 / 906
сегодня в 01:14
Молодцы.Порадовали .
Физручини
Физручини
сегодня в 00:28
Сделали выводы и наканифолили очоа игрокам. Жаль, что этого не может сделать Семак
STVA 1
STVA 1
   65 / 906
вчера в 22:45
Теперь оды петь будем
cevin cigan
cevin cigan
   67 / 906
вчера в 22:36
Только хейты сборной ни как не сделают выводы.
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 906
вчера в 22:33
браво Черчесов,браво,заткнул шутов
Denkuz
Denkuz
   41 / 906
вчера в 22:21
Еще один бот пытается что-то донести.
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