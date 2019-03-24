Бышовец: «Тренеры сделали выводы из поражения от бельгийцев»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал победу сборной России над Казахстаном в рамках отбора Евро-2020.

Даже после поражения от Бельгии у меня была уверенность, что шансы нашей команды в матче со сборной Казахстана будут намного привлекательнее, несмотря на долгий перелет и не лучшее качество поля. Ошибки сборной Казахстана были связаны с неверно выбранной тактикой, а также с высокими скоростями, которые предложила наша сборная. Тренеры сделали выводы из поражения от бельгийцев, сразу был заметен прогресс в мобильности и взаимодействии игроков, что стало главной причиной такого большого количества голов. В то же время стоит учитывать уровень сборной Казахстана: команда впечатлила против шотландцев, но и не слишком впечатляюще показала себя команда Шотландии.