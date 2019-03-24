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Колобков: «Все игроки показали хорошую игру»

вчера, 20:57
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан0 : 4Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал победу сборной России над командой Казахстана в рамках отбора Евро-2020.

Очень важный результат с точки зрения турнирной таблицы. После сложного матча с бельгийцами (1:3) все игроки показали хорошую, слаженную игру. Это промежуточный результат, понятно, что главная задача - отобраться на чемпионат Европы 2020 года. С этой точки зрения прошедший матч нужно расценивать как подготовку, главное, что ребята собрались после сложной игры и выступили хорошо.

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Все комментарии
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   149 / 906
вчера в 23:14
КРАСАВЦЫ
Sergey Z
Sergey Z
   243 / 906
вчера в 21:42
Когда начинается эйфория - не к добру!
pavkur
pavkur
   28 / 906
вчера в 21:00
Но и соперник был не сильный.
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