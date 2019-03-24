Колобков: «Все игроки показали хорошую игру»

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал победу сборной России над командой Казахстана в рамках отбора Евро-2020.

Очень важный результат с точки зрения турнирной таблицы. После сложного матча с бельгийцами (1:3) все игроки показали хорошую, слаженную игру. Это промежуточный результат, понятно, что главная задача - отобраться на чемпионат Европы 2020 года. С этой точки зрения прошедший матч нужно расценивать как подготовку, главное, что ребята собрались после сложной игры и выступили хорошо.