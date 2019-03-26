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Ромарио: «Я люблю Месси, но Роналду тоже входит в топ-5 игроков в истории»

вчера, 03:54

Легендарный бразильский нападающий Ромарио сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Я люблю Месси, он великолепен, но нужно сказать, что и Криштиану Роналду входит в пятёрку лучших игроков в истории.

Если бы мне пришлось выбирать, с кем сыграть, я бы остановился на Месси. Он более одарён технически. Я бы предпочёл Месси.

Роналду – очень целеустремлённый парень и, бесспорно, талантливый. Нужно отдать ему должное, он много работает, чтобы быть лучшим. Я считаю, что его эволюция как игрока – прямой итог этой работы.

Ранее экс-полузащитник «Барселоны» Хави назвал Месси лучшим футболистом в истории.

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Все комментарии
авито
авито
   512 / 850
вчера в 16:53
Легенда Барселоны!
kust07
kust07
   259 / 850
вчера в 13:24
Месси более разноплановый игрок
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   335 / 850
вчера в 08:16
Опять эти сравнения.
cevin cigan
cevin cigan
   40 / 850
вчера в 07:44
Стиль игры,комплекция,пешеходность гнома и Ромарио во многом схожи,от того и выбор в пользу мелкого.
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