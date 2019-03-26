Ромарио: «Я люблю Месси, но Роналду тоже входит в топ-5 игроков в истории»

Легендарный бразильский нападающий Ромарио сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Я люблю Месси, он великолепен, но нужно сказать, что и Криштиану Роналду входит в пятёрку лучших игроков в истории.

Если бы мне пришлось выбирать, с кем сыграть, я бы остановился на Месси. Он более одарён технически. Я бы предпочёл Месси.

Роналду – очень целеустремлённый парень и, бесспорно, талантливый. Нужно отдать ему должное, он много работает, чтобы быть лучшим. Я считаю, что его эволюция как игрока – прямой итог этой работы.