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Цыганков: «Отдали все силы ради победы над Люксембургом»

вчера, 02:00
ЛюксембургЛоготип футбольный клуб Люксембург1 : 2Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков прокомментировал волевую победу над Люксембургом (2:1) в матче второго тура отборочного этапа Евро-2020.

Ради победы отдали все силы. В концовке да, нам немного повезло. Вся команда играла на победу, мы не хотели ничьей. За счёт наших усилий, стараний, мы заслужили эту победу. Мы играли до последнего свистка, каждый шанс пытались использовать. Возможно, да, нам повезло, но везёт сильнейшим.

Мой гол? Зинченко умный парень. Он видит такие ситуации. Тем более, мы не первый год вместе играем в сборной, в молодёжных командах так же играли. Есть какое-то понимание друг друга. Он увидел, что я один в той зоне.

Соперник хороший, он умеет играть в футбол. Команда показала это сегодня, показала в матче с Литвой. У нас был план на игру, некоторые футболисты отдали много сил в игре с Португалией, возможно, не было сил. Но главное – результат, поздравляю всю страну.

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Все комментарии
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
   174 / 850
вчера в 12:59
Пипец, чувак все силы отдал, чтобы победить непобедимый и грозный Люксембург.
Это- заслуживает уважения!!! А я то думал, что-же это он Челси проиграл- 0:8? Наверно, силы берёг на Люксембург.....
obana777
obana777
   220 / 850
вчера в 10:29
Герои!))) Все силы отдали, чтобы победить сам Люксембург)))
Adonius
Adonius
   75 / 850
вчера в 08:22
Что будут делать с более сильным, силов не хватит?
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   462 / 850
вчера в 06:34
Соперник ещё больше хотел что-бы их победили, и на последних секундах сами себе забили.
ОПС
ОПС
   190 / 850
вчера в 04:23
Слабовато
Просто Краснодарский
Просто Краснодарский
   208 / 850
вчера в 03:33
плохой план попался значит
pavkur
pavkur
   22 / 850
вчера в 02:13
Если бы Люксембург не ошибся, грош цена вашим силам.
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