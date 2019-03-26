Цыганков: «Отдали все силы ради победы над Люксембургом»

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков прокомментировал волевую победу над Люксембургом (2:1) в матче второго тура отборочного этапа Евро-2020.

Ради победы отдали все силы. В концовке да, нам немного повезло. Вся команда играла на победу, мы не хотели ничьей. За счёт наших усилий, стараний, мы заслужили эту победу. Мы играли до последнего свистка, каждый шанс пытались использовать. Возможно, да, нам повезло, но везёт сильнейшим.

Мой гол? Зинченко умный парень. Он видит такие ситуации. Тем более, мы не первый год вместе играем в сборной, в молодёжных командах так же играли. Есть какое-то понимание друг друга. Он увидел, что я один в той зоне.

Соперник хороший, он умеет играть в футбол. Команда показала это сегодня, показала в матче с Литвой. У нас был план на игру, некоторые футболисты отдали много сил в игре с Португалией, возможно, не было сил. Но главное – результат, поздравляю всю страну.