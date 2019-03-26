Зинченко: «В таких матчах на первое место выходит характер»

Игрок «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал волевую победу украинской команды над Люксембургом (2:1) в матче второго тура отборочного этапа Евро-2020 .

Можно сказать, что много сил отдали против сборной Португалии, но и Люксембург отдал много сил против Литвы. Можно говорить много о поле, где-то из-за этого темп был не очень высокий. В целом, мы добыли результат – это главное. Да, были ошибки, но без таких игр никуда. Я считаю, что в таких матчах характер выходит на первое место, и мы его показали.

Я никогда не любил искать отмазки в поле, ведь оно для всех одинаковое. Опять же ошибки были, есть и будут. Нужно делать анализ и двигаться дальше.

Мало ударов по воротам? Люксембург здорово насыщал середину поля, было сложно найти моменты, чтобы пробить по воротам. Да, у нас сегодня получалась игра через фланги. Но нужно было быстрее доставлять мяч на фланги, переводить с одного на другой. Немножко поле дало о себе знать, мяч ходил не так быстро, как мы хотели.

Я всегда верил в футбольного Бога, и он есть. Считаю, мы заслужили эту победу.

Ничья Португалии и Сербии – это хороший результат. То, чего мы хотели. Но нужно концентрироваться на своей игре.