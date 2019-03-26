Шевченко: «Я ещё перед матчем сказал, что Люксембург умеет играть в футбол»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал волевую победу над Люксембургом (2:1) в матче второго тура отборочного этапа Евро-2020.

Были ли мы сильнее Люксембурга по игре? Можно по-разному оценивать. По горячим следам не хочется разбирать. Нужно посмотреть матч ещё раз. Пропускать такие тяжёлые игры через себя очень сложно. Главное – результат. Огромное спасибо болельщикам, которые поддержали команду. Вот эта поддержка помогла нам бороться и бежать до последнего. Везение надо заслужить.

Хочу сделать большой комплимент Люксембургу. Ещё перед матчем я сказал, что эта команда умеет играть в футбол. Тем более, они сегодня показали великолепные физические данные. Команда бежала до конца, у них есть неплохие быстрые игроки, которые создали нам большие проблемы.

Мы ждали, что будет два тяжёлых матча, к которым мы готовились. Мартовские игры всегда тяжёлые для сборной Украины. Так было всегда. Хоть и было допущено много ошибок, ребята потеряли структуру игры, но мы верили до конца и боролись. Я не могу предъявить кому-то претензии. Нам повезло, мы выиграли этот матч. Единственное, мы проиграли очень много единоборств и подборов. В этом плане команде не совсем хорошо сыграла.