ГлавнаяНовости

Шевченко: «Я ещё перед матчем сказал, что Люксембург умеет играть в футбол»

вчера, 02:17
ЛюксембургЛоготип футбольный клуб Люксембург1 : 2Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал волевую победу над Люксембургом (2:1) в матче второго тура отборочного этапа Евро-2020.

Были ли мы сильнее Люксембурга по игре? Можно по-разному оценивать. По горячим следам не хочется разбирать. Нужно посмотреть матч ещё раз. Пропускать такие тяжёлые игры через себя очень сложно. Главное – результат. Огромное спасибо болельщикам, которые поддержали команду. Вот эта поддержка помогла нам бороться и бежать до последнего. Везение надо заслужить. 

Хочу сделать большой комплимент Люксембургу. Ещё перед матчем я сказал, что эта команда умеет играть в футбол. Тем более, они сегодня показали великолепные физические данные. Команда бежала до конца, у них есть неплохие быстрые игроки, которые создали нам большие проблемы.

Мы ждали, что будет два тяжёлых матча, к которым мы готовились. Мартовские игры всегда тяжёлые для сборной Украины. Так было всегда. Хоть и было допущено много ошибок, ребята потеряли структуру игры, но мы верили до конца и боролись. Я не могу предъявить кому-то претензии. Нам повезло, мы выиграли этот матч. Единственное, мы проиграли очень много единоборств и подборов. В этом плане команде не совсем хорошо сыграла.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Романьоли: «Главное - это результат команды, а не счет на табло»
Сегодня, 11:49 Комментарии0
Манчини: «Квальярелла заслужил вызов в сборную Италии»
Сегодня, 11:32 Комментарии1
Балаге: «Эмери начинает придавать стиль „Арсеналу“»
Сегодня, 10:35 Комментарии3
Балаге: «„Реал“ не следит за Де Хеа»
Сегодня, 10:09 Комментарии2
Винисиус может пропустить Кубок Америки
Сегодня, 08:00 Комментарии4
Мората: «Готовы идти за Луисом Энрике до конца»
Сегодня, 07:38 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   6 / 850
вчера в 16:22
    cska plus
    cska plus
       10 / 850
    вчера в 09:37
      Байкал-38.
      Байкал-38.
         58 / 850
      вчера в 08:58
      Самое главное не сказал, что победа только благодаря одному человеку (порошенко).
      Дайте Андрею сало.
      Тарасовские мы
      Тарасовские мы
         39 / 850
      вчера в 07:27
      Сборной украины на ЧЕ делать нечего.
      mihaluch
      mihaluch
         459 / 850
      вчера в 05:34
      Такие команды как Люксембург надо обыгрывать в пол ноги, а не отдавать все силы.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
         20 / 850
      вчера в 02:40
      Отскочили, на то они и "скакуны"!!!
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100