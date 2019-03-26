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Саутгейт: «Потрясающее выступление от Хадсона-Одои»

вчера, 01:22
ЧерногорияЛоготип футбольный клуб Черногория1 : 5Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу над Черногорией (5:1) в матче второго тура отборочного этапа Евро-2020. Отдельно Саутгейт отметил выступление 18-летнего полузащитника «Челси» Каллума Хадсона-Одои, отличившегося результативной передачей.

Всю неделю мы говорили об использовании флангов. Наши вингеры были невероятно продуктивны сегодня. Этим вечером мы наблюдали потрясающее выступление от молодого Хадсона-Одои. Раньше нам приходилось здесь нелегко, и этот матч был хорошей проверкой для нашего характера.

Как далеко может забраться Хадсон-Одои? Мне нет нужды говорить о Каллуме. Его игра сделала это за него. Когда игрок молод, это зависит от него. Мы видим его талант. Он прекрасно влился в команду, но как любой игрок, он должен трудиться, чтобы расти дальше.

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