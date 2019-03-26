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Тренер Люксембурга: «Наши футболисты играют во 2-х, 3-х, а то и 4-х лигах»

вчера, 02:34
ЛюксембургЛоготип футбольный клуб Люксембург1 : 2Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

Наставник сборной Люксембурга Люк Хольц прокомментировал поражение от национальной команды Украины (1:2) в матче второго тура отборочного этапа Евро-2020.

На самом деле, очень жаль, что мы пропустили этот гол, потому что игра была в мяч, и фола не было. Украина в последнее время очень хорошо себя показывает и входит в 12 самых сильных сборных Европы, если судить по Лиге Наций. Против такой команды мы сыграли очень достойно и в атаке, и в обороне. Могу сказать, что Люксембург поднялся на три ступени вверх в этом матче. 

У нас был шанс забить второй гол, но нам надо быть спокойнее. Хотя если сравнивать с футболистами, которые играют в Донецке и в Киеве, то мы ещё не научились так быстро принимать правильные решения. Наши футболисты играют во вторых, третьих лигах, а то и в четвёртых. Но, в целом, мне понравилось, как сегодня сыграл Люксембург.

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Все комментарии
Samuelsen
Samuelsen
вчера в 09:27
В футбол играть научились уже все! Этот Люксембург уже совсем не тот что был лет 8-10 назад когда в сборной играли пекари, полицейские и курьеры. Сейчас сборная состоит из профессиональных футболистов которые играют в хороших чемпионатах: Майнц, Легия, Метц, Норчепинг, Уфа...
ДАША Д
ДАША Д
   122 / 850
вчера в 04:21
Достойно сыграли.
Сантус
Сантус
   86 / 850
вчера в 03:39
Дело не в лигах...дело в отношении к игре.Настроились серьёзно-сыграли достойно.Украину хоть и предупреждали,но это славянское-та вы гоните,Люксембург?ха-ха...ну,вот вам и ха-ха..
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