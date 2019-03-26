Тренер Люксембурга: «Наши футболисты играют во 2-х, 3-х, а то и 4-х лигах»

Наставник сборной Люксембурга Люк Хольц прокомментировал поражение от национальной команды Украины (1:2) в матче второго тура отборочного этапа Евро-2020.

На самом деле, очень жаль, что мы пропустили этот гол, потому что игра была в мяч, и фола не было. Украина в последнее время очень хорошо себя показывает и входит в 12 самых сильных сборных Европы, если судить по Лиге Наций. Против такой команды мы сыграли очень достойно и в атаке, и в обороне. Могу сказать, что Люксембург поднялся на три ступени вверх в этом матче.

У нас был шанс забить второй гол, но нам надо быть спокойнее. Хотя если сравнивать с футболистами, которые играют в Донецке и в Киеве, то мы ещё не научились так быстро принимать правильные решения. Наши футболисты играют во вторых, третьих лигах, а то и в четвёртых. Но, в целом, мне понравилось, как сегодня сыграл Люксембург.