Де Лаурентис сравнил Анчелотти с Фергюсоном

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сравнил нынешнего главного тренера команды Карло Анчелотти с легендарным наставником Алексом Фергюсоном.

Если я действительно нашел в лице Анчелотти тренера, который любит город и болельщиков, а также, судя по последним заявлениям, он не против остаться в клубе на 8 лет, то я обязательно попытаюсь сохранить его в клубе как можно дольше.

Такой тренер сможет тренировать «Наполи» всю жизнь, как Фергюсон «Ман Юнайтед». Мне нравится именно такой образ наставника. Он должен ассоциироваться с клубом.