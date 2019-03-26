ГлавнаяНовости

Де Лаурентис сравнил Анчелотти с Фергюсоном

вчера, 16:22

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сравнил нынешнего главного тренера команды Карло Анчелотти с легендарным наставником Алексом Фергюсоном.

Если я действительно нашел в лице Анчелотти тренера, который любит город и болельщиков, а также, судя по последним заявлениям, он не против остаться в клубе на 8 лет, то я обязательно попытаюсь сохранить его в клубе как можно дольше.

Такой тренер сможет тренировать «Наполи» всю жизнь, как Фергюсон «Ман Юнайтед». Мне нравится именно такой образ наставника. Он должен ассоциироваться с клубом. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Романьоли: «Главное - это результат команды, а не счет на табло»
Сегодня, 11:49 Комментарии0
Манчини: «Квальярелла заслужил вызов в сборную Италии»
Сегодня, 11:32 Комментарии1
Балаге: «Эмери начинает придавать стиль „Арсеналу“»
Сегодня, 10:35 Комментарии3
Балаге: «„Реал“ не следит за Де Хеа»
Сегодня, 10:09 Комментарии2
Винисиус может пропустить Кубок Америки
Сегодня, 08:00 Комментарии4
Мората: «Готовы идти за Луисом Энрике до конца»
Сегодня, 07:38 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
kust07
kust07
   259 / 850
вчера в 18:36
Анчелотти и Фергюсон абсолютно разные фигуры
Nickolai S
Nickolai S
вчера в 18:27
Дед лукавит. Боюсь, Анчи староват для долгосрочной перспективы. Если не будет явного прогресса и, главное, трофеев в ближайшие года два-три, Делау быстро найдёт ему замену.
allemz
allemz
   61 / 850
вчера в 16:56
САФу нет равных.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100