Сборные США и Чили разошлись миром

Товарищеский матч между сборными США и Чили завершился ничейным результатом.
Хьюстон, стадион ББВА Компасс Стэдиум
США - Чили 1:1 (1:1)
Голы: Пулишич 4 - Опазо 9
США: Хорват, Йедлин, Рим, Гонсалес, Миазга, Бэрд (Ловитц 56), Пулишич (Ллетгет 36), Брэдли, Ролдан (Льюис 84), Арриола (Трапп 66), Зарде (Моррис 79).
Главный тренер: Берхальтер Грегг.
Чили: Арьяс, Медель, Хара, Марипан (Вегас 70), Исла, Опазо, Павес, Арангис (Мартинес Руис 90), Видаль, Вальдес (Пульгар 70), Кастильо (Рубио 86).
Главный тренер: Руэда Рейнальдо.
Предупреждения: Павес 27, Ловиц 75, Вегас 85, Видаль 90+2.
Ранее сборная США обыграла Эквадор (1:0), а национальная команда Чили уступила Мексике (1:3).