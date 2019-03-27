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Сборные США и Чили разошлись миром

вчера, 04:56
СШАЛоготип футбольный клуб США1 : 1Логотип футбольный клуб ЧилиЧилиМатч завершен

Товарищеский матч между сборными США и Чили завершился ничейным результатом.

Хьюстон, стадион ББВА Компасс Стэдиум

США - Чили 1:1 (1:1)
Голы: Пулишич 4 - Опазо 9

США: Хорват, Йедлин, Рим, Гонсалес, Миазга, Бэрд (Ловитц 56), Пулишич (Ллетгет 36), Брэдли, Ролдан (Льюис 84), Арриола (Трапп 66), Зарде (Моррис 79).
Главный тренер: Берхальтер Грегг.

Чили: Арьяс, Медель, Хара, Марипан (Вегас 70), Исла, Опазо, Павес, Арангис (Мартинес Руис 90), Видаль, Вальдес (Пульгар 70), Кастильо (Рубио 86).
​Главный тренер: Руэда Рейнальдо.

Предупреждения: Павес 27, Ловиц 75, Вегас 85, Видаль 90+2.

Ранее сборная США обыграла Эквадор (1:0), а национальная команда Чили уступила Мексике (1:3).

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КЭТиК
КЭТиК
   159 / 835
вчера в 06:54
Не напрягались обе команды.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   192 / 835
вчера в 05:32
начало матча неплохое) но пиндосам токо в бейсбол играть. у них катируется лупить палкой по непонятной фигне) заодно собирать эту "фигню" большой ладошкой) я в детстве камнями больше кидался, чем вся пиндосовская кукшка.
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