Невероятный камбэк Дании и другие результаты матчей отбора ЧЕ-2020

Представляем итоги матчей 2-го тура отборочного турнира Евро-2020, которые состоялись 26 марта.
Армения - Финляндия 0:2
Голы: Йенсен 14, Сойри 78
Швейцария - Дания 3:3
Голы: Фройлер 19, Джака 66, Эмболо 76 - Йоргенсен 84, Гиткьяер 88, Далсгор 90+3
Ирландия - Грузия 1:0
Гол: Хурихейн 36
Румыния - Фарерские острова 4:1
Голы: Дяк 26, Кешерю 29, Кешерю 33, Пушкаш 63 - Давидсен 40 (пен)
Норвегия - Швеция 3:3
Голы: Йонсен 41, Кинг 59, Камара 90+7 - Классон 70, Нордтвейт 86 (автогол), Квайсон 90+1
Мальта - Испания 0:2
Голы: Мората 31, Мората 73
Италия - Лихтенштейн 6:0
Голы: Сенси 17, Верратти 32, Квальярелла 35 (пен), Квальярелла 45+3 (пен), Кин 70, Паволетти 77
Босния и Герцеговина - Греция 2:2
Голы: Вишча 10, Пьянич 15 - Фортунис 64 (пен), Коловос 85
Это особенно наглядно показали северные страны...
Это особенно наглядно показали северные страны...
По мне, - лучше боевитые 3-3, чем 6-0 в одни ворота..:))
По мне, - лучше боевитые 3-3, чем 6-0 в одни ворота..:))
Скорее команды уровня Мальты - его уровень.
Скорее команды уровня Мальты - его уровень.