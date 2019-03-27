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Невероятный камбэк Дании и другие результаты матчей отбора ЧЕ-2020

вчера, 01:39

Представляем итоги матчей 2-го тура отборочного турнира Евро-2020, которые состоялись 26 марта.

Армения - Финляндия 0:2
Голы: Йенсен 14, Сойри 78

Швейцария - Дания 3:3
Голы: Фройлер 19, Джака 66, Эмболо 76 - Йоргенсен 84, Гиткьяер 88, Далсгор 90+3

Ирландия - Грузия 1:0
Гол: Хурихейн 36

Румыния - Фарерские острова 4:1
Голы: Дяк 26, Кешерю 29, Кешерю 33, Пушкаш 63 - Давидсен 40 (пен)

Норвегия - Швеция 3:3
Голы: Йонсен 41, Кинг 59, Камара 90+7 - Классон 70, Нордтвейт 86 (автогол), Квайсон 90+1

Мальта - Испания 0:2
Голы: Мората 31, Мората 73

Италия - Лихтенштейн 6:0
Голы: Сенси 17, Верратти 32, Квальярелла 35 (пен), Квальярелла 45+3 (пен), Кин 70, Паволетти 77

Босния и Герцеговина - Греция 2:2
Голы: Вишча 10, Пьянич 15 - Фортунис 64 (пен), Коловос 85

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Все комментарии
LOpp
LOpp ответил Ангел неБесГрешен
   12 / 835
вчера в 11:36
Точно 3, гол норвежца Камара не увидел.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил LOpp
   19 / 835
вчера в 11:21
Два гола это много?))
Ну, если быть повнимательнее, то 3. Так и матчей всего 8...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   292 / 835
вчера в 11:07
Дания не слабее - справедливость восторжествовала.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 835
вчера в 10:52
Играть надо до последних минут.
Это особенно наглядно показали северные страны...
Брулин
Брулин
   26 / 835
вчера в 10:34
Вот как надо играть , ДО КОНЦА.Вот это жаркий голевой триллер получился
Шуnя771
Шуnя771
   90 / 835
вчера в 09:43
Шведы...
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 835
вчера в 08:47
Грандиозный отскок. Гыгыгы
cannongun
cannongun
   674 / 835
вчера в 08:34
Хурихейн что за новый топчик
particular
particular
   7 / 835
вчера в 08:26
Не пропала ещё способность команд выгрызать то, что, почти утрачено..:))
По мне, - лучше боевитые 3-3, чем 6-0 в одни ворота..:))
LOpp
LOpp ответил Ангел неБесГрешен
   12 / 835
вчера в 08:22
Два гола это много?))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил allemz
   8 / 835
вчера в 08:18
ну или Юве
allemz
allemz ответил 25процентный клоун
   53 / 835
вчера в 08:03
Мората ушел из Челси и заиграл
Не совсем так.
Скорее команды уровня Мальты - его уровень.
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 835
вчера в 07:33
Мората ушел из Челси и заиграл
dok66
dok66
   248 / 835
вчера в 07:06
Может кто из игроков ставку на этот исход сделал ? )
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   76 / 835
вчера в 06:32
Хорошая игра!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 835
вчера в 06:28
Много голов на 90+ ...
LOKOFAN is Siberia ALTAI
LOKOFAN is Siberia ALTAI
   261 / 835
вчера в 06:21
Ребята сначала подумали может матч сольем, а потом да ну их может поиграем чем черт не шутит, и на фарте прокатило) всякое может быть..
Leha-ha50
Leha-ha50
   21 / 835
вчера в 04:51
Изрядно сегодня наколотили!!!
ДАША Д
ДАША Д
   117 / 835
вчера в 04:41
Ничейные матчи получились все.
Байкал-38
Байкал-38
   60 / 835
вчера в 04:37
Швейцарии, которая уже до начала отбора на 99% обеспечила себе место в финальной части, можно вообще не парится за результат. Главная цель наигрывать состав и обкатывать молодёжь!
нечитайло
нечитайло
   506 / 835
вчера в 04:10
За 6 минут три штуки,жесть
mondial18
mondial18
   123 / 835
вчера в 03:02
невероятно
cska plus
cska plus
   9 / 835
вчера в 02:22
Датчане удивили.
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