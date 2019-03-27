Мората: «Готовы идти за Луисом Энрике до конца»

Нападающий «Атлетико» и сборной Испании Альваро Мората дал комментарий после победы над Мальтой (2:0) в матче отборочного этапа ЧЕ -2020. 26-летний форвард стал автором обеих мячей, а главный тренер «Красной фурии» Луис Энрике не присутствовал на игре по семейным обстоятельствам.

Сегодня мы были более мотивированы выиграть для нашего тренера. Мы хотим побеждать в каждом матче. Луис Энрике заслужил этот результат, мы все пойдём за ним до конца.

Хочу поблагодарить тренера за поддержку. Он знает, что я благодарен и счастлив быть здесь. Было важно одержать победу в этом матче. Продолжаем работать дальше.