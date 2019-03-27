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Рамос: «Посвящаем эту победу Луису Энрике и его семье»

вчера, 03:15
МальтаЛоготип футбольный клуб Мальта0 : 2Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

Капитан сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал победу над Мальтой (2:0) в матче отборочного этапа ЧЕ-2020. Главный тренер испанской сборной Луис Энрике не присутствовал на игре по семейным обстоятельствам.

Несмотря на отсутствие тренера, мы были очень хорошо подготовлены к матчу. Это непростая ситуация, когда команда сочувствует тренеру, у которого возникли личные проблемы.

Мы посвящаем эту победу ему и его семье. Мы сделали то, что должны были сделать. Все в этой команде являются частью большой семьи и каждый сопереживает личным проблемам другого.

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