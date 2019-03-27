Морено: «Это был самый трудный день в моей карьере»

Ассистент главного тренера сборной Испании Роберто Морено прокомментировал победу над Мальтой (2:0) в матче квалификации ЧЕ -2020. Морено временно исполнял обязанности главного тренера национальной команды Луиса Энрике, который отсутствовал на игре по семейным обстоятельствам.

Это был самый трудный день в моей профессиональной карьере. Надеюсь, больше такое никогда не повторится. Когда новости только появились, люди начали звонить и поздравлять меня, хотя поздравлять было не с чем. План на игру был составлен Луисом. Всё, над чем он работал, было воспроизведено на поле. Игроки очень мне помогли.

Мы завершаем этот отрезок с шестью набранными очками, будучи лидерами группы. Не думаю, что мы могли сыграть ещё лучше, учитывая то, что произошло до матча.