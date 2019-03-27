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Рамос: «Я не принимаю решений в „Реале“, только высказываю мнение»

вчера, 06:38

Капитан «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос после победы над Мальтой в матче квалификации ЧЕ-2020 подчеркнул, что не принимает участия в принятии каких-либо решений руководством мадридского клуба.

Изменения в команде могут привести к успеху. Мы пережили замечательные моменты с Зиданом и рады его возвращению.

Это стало хорошей новостью для всех игроков, однако не я принимал это решение, даже если многие считают иначе. Я капитан, и я высказываю своё мнение, если меня спросят. Я никогда не брал бразды правления в свои руки и никогда не хотел это делать.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
   306 / 835
вчера в 23:14
Рамос возможно сам стоит на вылет, замену ветерану уже подыскивают.
shur
shur
   173 / 835
вчера в 10:58
...ну как же без каталонских наблюдателей,доброго утра!!!
neomessi
neomessi ответил KaiserRM
   170 / 835
вчера в 10:00
Правда глаза колет?))
Не приятно да признать правду?!
Рамос и есть животное в истории футбола. И дальше будет !
Знатог
Знатог
   118 / 835
вчера в 09:15
Капитан принимает решения. А несогласных за борт.
neomessi
neomessi
   170 / 835
вчера в 08:12
Животное не принимает решение! Он исполняет команды.
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