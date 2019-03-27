Рамос: «Я не принимаю решений в „Реале“, только высказываю мнение»

Капитан «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос после победы над Мальтой в матче квалификации ЧЕ -2020 подчеркнул, что не принимает участия в принятии каких-либо решений руководством мадридского клуба.

Изменения в команде могут привести к успеху. Мы пережили замечательные моменты с Зиданом и рады его возвращению.

Это стало хорошей новостью для всех игроков, однако не я принимал это решение, даже если многие считают иначе. Я капитан, и я высказываю своё мнение, если меня спросят. Я никогда не брал бразды правления в свои руки и никогда не хотел это делать.