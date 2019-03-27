Тренер Дании: «Я не считаю, что нам повезло»

Наставник сборной Дании Аге Хареиде подвёл итоги матча против Швейцарии в рамках отборочного этапа ЧЕ -2020 (3:3). Его подопечным удалось отыграться со счёта 0:3, забив первый мяч лишь на 84-й минуте.

Временами футбол бывает тяжёлым для понимания. Это была забавная игра. В первом тайме мы были далеки от той команды, которой должны были быть.

Я не думаю, что нам повезло. Совершить камбэк против такой команды, как Швейцария, это достижение. Это говорит о нашем характере. Это невероятно.

Это был бы очень плохой результат для нашей команды. Расстраивает то, что мы не играли так с самого начала. Но у каждого члена команды большое сердце. Игроки, журналисты и болельщики – все мы отчаянно пытаемся пройти отбор Евро-2020.