Тренер Лихтенштейна: «Это может прозвучать глупо, но кое-что нам удалось»

Главный тренер сборной Лихтенштейна Хельги Колвидссон прокомментировал разгромное поражение в матче квалификации Евро-2020 против Италии (0:6).

Возможно, это прозвучит глупо, но, несмотря на поражение со счётом 0:6, я считаю, что некоторые вещи сегодня у нас получались хорошо.

Первые два гола – чистейшее мастерство итальянских футболистов. С точки зрения тактики, это было позитивное выступление. Оглядываясь на ошибки, допущенные в первом тайме, мы очень хорошо справлялись во второй половине встречи, оставшись в меньшинстве.

Нам есть чему поучиться у соперника, но если мы хотим быть конкурентоспособными, то это [поражение] должно стать нашей отправной точкой. Этот матч стал для нас большим уроком.

Мы мало что позволяли Италии в первые 15-20 минут, но затем сказалась разница в классе. Но всё же не стоит забывать, что мы находится на 181 месте в мировом рейтинге, а Италия – на 18-м. Поэтому мы должны взглянуть на это с лучшей стороны.