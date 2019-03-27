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Тренер Лихтенштейна: «Это может прозвучать глупо, но кое-что нам удалось»

вчера, 06:06
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия6 : 0Логотип футбольный клуб ЛихтенштейнЛихтенштейнМатч завершен

Главный тренер сборной Лихтенштейна Хельги Колвидссон прокомментировал разгромное поражение в матче квалификации Евро-2020 против Италии (0:6).

Возможно, это прозвучит глупо, но, несмотря на поражение со счётом 0:6, я считаю, что некоторые вещи сегодня у нас получались хорошо.

Первые два гола – чистейшее мастерство итальянских футболистов. С точки зрения тактики, это было позитивное выступление. Оглядываясь на ошибки, допущенные в первом тайме, мы очень хорошо справлялись во второй половине встречи, оставшись в меньшинстве.

Нам есть чему поучиться у соперника, но если мы хотим быть конкурентоспособными, то это [поражение] должно стать нашей отправной точкой. Этот матч стал для нас большим уроком.

Мы мало что позволяли Италии в первые 15-20 минут, но затем сказалась разница в классе. Но всё же не стоит забывать, что мы находится на 181 месте в мировом рейтинге, а Италия – на 18-м. Поэтому мы должны взглянуть на это с лучшей стороны.

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Одержимый хряк
Одержимый хряк
   50 / 835
вчера в 11:46
Удалось избежать позорного семинолия.
Знатог
Знатог
   118 / 835
вчера в 09:48
С первой частью согласен.
BagioR
BagioR
вчера в 09:17
Он прав. Это прозвучало глупо
КЭТиК
КЭТиК
   159 / 835
вчера в 07:55
Совсем ничего не удалось.
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 835
вчера в 07:30
напомнил мне Семака после Вильярреала
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 835
вчера в 06:52
Удалось не получить семь, как пищевик на Энфилде :)
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